{"_id":"6af3fd2f4ccaacf5b4083370","slug":"pashmina-birthday-brother-hrithik-roshan-pens-sweet-birthday-post-for-cousin-2026-11-11","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पश्मीना का जन्मदिन: ऋतिक रोशन ने कजिन को खास अंदाज में किया विश, इमोशनल नोट में कही दिल छू लेने वाली बात","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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इस दौरान एक्टर का प्रोटेक्टिव बड़े भाई वाला अंदाज भी देखने को मिला। उन्होंने पश्मीना के लिए अपना प्यार जाहिर करते हुए कहा कि वह हमेशा उनके दिल की हिफाजत करना चाहते हैं। विज्ञापन बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन का अपनी कजिन पश्मीना रोशन के साथ खास रिश्ता है। इसकी झलक एक बार फिर उनके लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट में देखने को मिली। दरअसल, ऋतिक ने पश्मीना के जन्मदिन पर उनके लिए एक प्यारा सा पोस्ट शेयर किया और खास अंदाज में उन्हें विश किया।

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क्या किया ऋतिक ने पोस्ट?

ऋतिक ने अपने पोस्ट में लिखा, 'हमारे परिवार की जिंदगी और प्यार, सबसे चमकदार रोशनी... आज हम तुम्हारे होने का जश्न मना रहे हैं। तुम्हारी सहज प्रतिभा हर मौके को और भी खास बना देती है। क्या तुम्हारे बिना हमारी कोई सबसे खुशनुमा याद हो सकती है? मेरी प्यारी पश, तुम पूरी तरह से एक दिल हो। ऐसा दिल जिसकी हिफाजत करने का मन करता है और ऐसी शख्सियत, जिससे मैं हमेशा प्रेरित होता हूं।'



एक्टर ने आगे लिखा, 'अपनी इस खूबसूरत चमक को कभी खोने मत देना। यूं ही चमकती रहो, हमें हैरान करती रहो और हमेशा खुद जैसी बनी रहो। परिवार की इस यंग जीनियस, आगे बढ़ती रहो। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जन्मदिन मुबारक हो, खूबसूरत लड़की।'



किस फिल्म से किया पश्मीना ने डेब्यू?

इस पोस्ट के साथ ऋतिक ने पश्मीना के साथ अपनी कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं। बता दें कि पश्मीना रोशन, दिग्गज म्यूजिक कंपोजर राजेश रोशन की बेटी हैं। वह भी एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुकी हैं। पश्मीना ने साल 2024 में रिलीज हुई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'इश्क विश्क रिबाउंड' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। यह फिल्म 21 जून, 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

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