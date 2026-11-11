लता मंगेशकर: स्वर कोकिला ने दी दिवाली और भाई दूज की बधाई; वीडियो देख चौंक गए फैंस, जानें क्या है मामला

लता मंगेशकर ने दी बधाई दिवंगत गायिका लता मंगेशकर के सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया गया। इसमें स्वर कोकिला कहती हैं, 'नमस्कार दीपावली और नव वर्ष की आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। कल भाई दूज है, हमारे भारतीय सेना के जवानों को मैं प्रणाम करती हूं। मैं यही कहना चाहती हूं कि मैं भी उनकी बहन हूं, जो उनको बहुत-बहुत चाहती है और बहुत इज्जत करती है। मैं चाहती हूं हमारे जवान बहुत खुश रहें।'

वीडियो देख चौंके फैंस

लता मंगेशकर का यह वीडियो देखकर लोग चौंक गए हैं। कई यूजर्स ने उनके इस वीडियो पर अपने रिएक्शन दिए हैं। एक शख्स ने लिखा, 'कुछ पल के लिए लगा आप हो।' एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'अचानक से वीडियो आया, देख के लगा लता जी वापस आ गईं।'तीसरे यूजर ने लिखा, 'एक पल के लिए मुझे लगा कि वह अभी भी हमारे साथ है और यह सब बस एक सपना था।'



एक यूजर ने लिखा, 'एडमिन हमारे दिल से मत खेलो।' एक अन्य ने लिखा, 'मुझे लगा 2021 में वापस आ गया।' तीसरे ने लिखा, 'एक पल के लिए डर गई।'



क्या है पूरा मामला?

बता दें कि यह लता मंगेशकर का पुराना वीडियो है, जिसे उनके अकाउंट पर पोस्ट किया गया है। इससे पहले साल 2024 में भी इस वीडियो को दिवाली के मौके पर पोस्ट किया गया था।



बता दें कि लता मंगेशकर का निधन 6 फरवरी, 2022 को हो गया था। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली थी।