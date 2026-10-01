हनुमान अंश: बुंदेली भाषा से सजा 'पार्वती...' गाना यूट्यूब पर नंबर वन; दुनियाभर में छाया, कितने बटोरे व्यूज?

भारत में पहले, दुनियाभर में दूसरे पायदान पर

फिल्म 'पार्वती' गाने ने लोकप्रियता के मामले में इतिहास रच दिया है। यह भारत में नंबर वन पर है। भारत में यूट्यूब के वीकली चार्ट में यह टॉप पर है। वहीं, ग्लोबली भी गाना खूब पसंद किया जा रहा है। दुनियाभर में यह यूट्यूब पर दूसरे नंबर पर है।



भजन क्लबिंग के बाद और मिली लोकप्रियता

यह गाना पहले ही खूब पसंद किया जा रहा था। मगर, बीते दिनों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुए 'भजन क्लबिंग' इवेंट में इस गाने को गाया गया, जिसके बाद इसकी लोकप्रियता में और इजाफा देखा गया। बता दें कि इस इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। इस गाने की लोकप्रियता दिखाती है कि भक्ति संगीत अब युवा दर्शकों तक भी पहुंच रहा है।