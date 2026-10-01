जॉन ग्रोवर निधन: 'जेम्स बॉन्ड' फेम ब्रिटिश फिल्म एडिटर का निधन; 87 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

'लैबिरिंथ' थी पसंदीदा फिल्म

अपने शुरुआती करियर में जॉन ग्रोवर ने स्टैनली कुब्रिक की चर्चित फिल्म '2001- ए स्पेस ओडिसी' और डेविड लीन की 'डॉक्टर जिवागो' में अनक्रेडिटेड असिस्टेंट एडिटर के रूप में काम किया था।

ब्रिटिश फिल्म एडिटर्स के लंबे समय तक वाइस चेयरमैन रहे ग्रोवर को अप्रैल में संगठन का 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड' मिला। उनके करियर में 'द वाइल्ड गीज' (1978), 'द सी वुल्व्स' (1980), 'द फाइनल ऑप्शन' (1982), टोबे हूपर की 'लाइफफोर्स' (1985), 1984 की NBC मिनीसीरीज 'द फर्स्ट ओलंपिक्स' और जिम हेन्सन की 'लैबिरिंथ' (1986) जैसी फिल्में शामिल थीं। 'लैबिरिंथ' को उन्होंने अपनी पसंदीदा फिल्म बताया था।