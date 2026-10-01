अनुपम खेर: 'क्या हुआ अगर मैं 71 साल का हूं'! रॉक क्लाइंबिक करते नजर आए अभिनेता, नेटिजंस ने किया सलाम

बोले- 'यह इंसानी जज्बे की जीत है'

अनुपम खेर ने आगे लिखा है, 'फिर मुझे वह लड़का याद आया, जो शिमला में पहाड़ चढ़ते हुए बड़ा हुआ था। और, मैंने सोचा, 'चलो, कोशिश करके देखता हूं। क्या हुआ अगर मैं अब 71 साल का हूं। हार्नेस से सुरक्षित होने के बावजूद मेरी मेहनत या हिचकिचाहट कम नहीं हुई। मुझे हर कदम खुद ही उठाना था। कोई और सहारा नहीं। ऊपर देखना एक बात थी। एक-एक पकड़ (होल्ड) के साथ ऊपर की ओर अपना रास्ता बनाना दूसरी बात थी। जब मैं ऊपर पहुंचा, तो मुझे कुछ हासिल करने का अद्भुत एहसास हुआ। मैंने खुद को यह जानने का मौका दिया था कि मैं अभी भी क्या-क्या कर सकता हूं। इसे ही इंसानी जज्बे की जीत कहते हैं'।



