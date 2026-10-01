दृश्यम 3: अजय ने किया निवेदन, फिर भी मोहनलाल ने अब तक क्यों नहीं देखी फिल्म? एक्टर ने किया खुलासा

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3 द कन्क्लूजन' जल्द रिलीज होने वाली है। इसी बीच एक्टर ने एक बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने मोहनलाल से 'दृश्यम 3 द कन्क्लूजन' देखने की गुजारिश की थी। मगर साउथ स्टार वह फिल्म नहीं देख सके। जानें क्या बताया अजय ने कारण

अजय देवगन हाल ही में फिक्की फ्रेंम्स में शामिल होने पहुंचे थे। जहां उन्होंने बातचीत के दौरान कहा, ‘ असल में, मैंने लाल (मोहनलाल) सर को फोन किया था, क्योंकि मैं चाहता था कि वह फिल्म देखें। जैसा कि उन्होंने (आलोक जैन) कहा कि वे बहुत अच्छा काम करते हैं, और इस बार हमने कहानी को बिल्कुल अलग दिशा दी है। इसलिए, मुझे लगा कि उनसे मंजूरी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मैं चाहता था कि वह फिल्म देखें, लेकिन वह छुट्टियों पर हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि वह लगातार बातचीत करते रहे, मुझे लगता है कि वह जल्द ही वहां फिल्म देखेंगे।’