डेटिंग की अफवाह: तुर्की में एंजॉय करते दिखे सनी कौशल, फैंस ने क्याें जोड़ा कटरीना की बहन इसाबेल से नाम?
Sunny Kaushal Viral Post: विक्की कौशल के छोटे भाई सनी कौशल और कटरीना कैफ की छोटी बहन इसाबेल कैफ के रिलेशनशिप की अफवाह आग की तरह फैल रही हैं। हाल ही में दोनों की सोशल मीडिया पोस्ट से हवा मिल गई। सनी की ट्रिप की तस्वीरों को फैंस इसाबेल से जोड़ रहे हैं। जानें क्या है मामला?
विस्तार
अभिनेता सनी कौशल और कटरीना कैफ की बहन इसाबेल कैफ के डेटिंग की खबरें काफी समय से सोशल मीडिया में चल रही हैं। इसी बीच सनी की तुर्की के वेकेशन की तस्वीरों को लोग इसाबेल के साथ जोड़ रहे हैं।
क्या खास है सनी की तस्वीरों में?
सनी कौशल तुर्की के ट्रिप पर लुत्फ उठा रहे हैं। इसी बीच एक्टर ने सोशल मीडिया पर अपने वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर कीं। इसके साथ ही बीते दिनों इसाबेल कैफ ने भी तुर्की की कुछ मिलती जुलती फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की थीं। इन दोनों पोस्ट्स को देखने के बाद फैंस सनी और इसाबेल के साथ में ट्रिप पर जाने का अंदाजा लगा रहे हैं। हालांकि इसाबेल ने अपनी तुर्की वेकेशन की फोटोज जुलाई में शेयर की थीं, जिनमें वह तुर्की के शहर इस्तांबुल में अलग-अलग जगहों पर मौज-मस्ती करती नजर आईं।
सनी और इसाबेल क्या है रिश्ता?
सनी कौशल और इसाबेल कैफ का काफी खास रिश्ता है। अगर दोनों की डेटिंग की खबरों को दरकिनार कर दिया जाए तो दोनों आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। दरअसल, सनी कौशल एक्टर विक्की कौशल के भाई हैं, वहीं इसाबेल कैफ विक्की कौशल की पत्नी कटरीना कैफ की बहन हैं। इस तरह सनी और इसाबेल एक परिवारिक रिश्ता भी साझा करते हैं।
एक्ट्रेस शरवरी के साथ भी रिलेशनशिप की रुमर्स
इसाबेल कैफ से पहले सनी कौशल का नाम एक एक्ट्रेस के साथ जुड़ चुका है। बॉलीवड अभिनेत्री शरवरी के साथ कुछ समय पहले लिंक अप की कई खबरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय रही हैं। हालांकि दोनों ने ही आधिकारिक रूप से इस रिश्ते पर कभी कोई बयान नहीं दिया।
सनी कौशल का वर्कफ्रंट
सनी कौशल आखिरी बार फिल्म ‘शिद्दत’ में नजर आए थे। फिल्म में उनके अभिनय को दर्शकों ने काफी पसंद किया था।अब एक्टर 'लेटर्स टू मिस्टर खन्ना', एक अनटाइटल्ड डिटेक्टिव कॉमेडी और स्नेहा तौरानी की एक अनटाइटल्ड फिल्म में नजर आने वाले हैं।