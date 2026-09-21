डेटिंग की अफवाह: तुर्की में एंजॉय करते दिखे सनी कौशल, फैंस ने क्याें जोड़ा कटरीना की बहन इसाबेल से नाम?

अभिनेता सनी कौशल और कटरीना कैफ की बहन इसाबेल कैफ के डेटिंग की खबरें काफी समय से सोशल मीडिया में चल रही हैं। इसी बीच सनी की तुर्की के वेकेशन की तस्वीरों को लोग इसाबेल के साथ जोड़ रहे हैं।

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क्या खास है सनी की तस्वीरों में?

सनी कौशल तुर्की के ट्रिप पर लुत्फ उठा रहे हैं। इसी बीच एक्टर ने सोशल मीडिया पर अपने वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर कीं। इसके साथ ही बीते दिनों इसाबेल कैफ ने भी तुर्की की कुछ मिलती जुलती फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की थीं। इन दोनों पोस्ट्स को देखने के बाद फैंस सनी और इसाबेल के साथ में ट्रिप पर जाने का अंदाजा लगा रहे हैं। हालांकि इसाबेल ने अपनी तुर्की वेकेशन की फोटोज जुलाई में शेयर की थीं, जिनमें वह तुर्की के शहर इस्तांबुल में अलग-अलग जगहों पर मौज-मस्ती करती नजर आईं।