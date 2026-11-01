ओटीटी रिलीज: दिवाली वीक में OTT पर होगी मनोरंजन की आतिशबाजी, जानें कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज देंगी दस्तक?

दिलवाली दिवाली

दिवाली के त्योहार पर फिल्म 'दिलवाली दिवाली' रिलीज हो रही है। यह फिल्म 04 नवंबर को ओटीटी पर स्ट्रीम होगी। रितेश मेनन निर्देशित फिल्म में मिहिर आहूजा को अंश सिक्का नाम के एक एनआरआई की भूमिका में देखा जाएगा। उनके अलावा मनोज पाहवा, नीलू कोहली और औरा भटनागर भी फिल्म का हिस्सा हैं। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे।

यह पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसकी कहानी दिल छूने वाली है। अंश सिक्का वर्षों बाद विदेश से लौटा है। वर्षों उसने अपने मिडिल-क्लास पंजाबी परिवार को पैसे से सपोर्ट करके उनकी लाइफस्टाइल बेहतर बनाने में मदद की है। हालांकि, रीयूनियन वैसा नहीं होता जैसा उसने सोचा था। दिवाली के मौके पर आप परिवार के साथ इसे देख सकते हैं।