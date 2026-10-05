{"_id":"6ac321a83769fea10e016481","slug":"neem-karoli-baba-kainchi-dham-huge-rush-hanuman-ansh-director-vishal-chaturvedi-urges-caution-2026-10-05","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"विशाल चतुर्वेदी: 'हनुमान अंश' के कारण कैंची धाम में उमड़ी भीड़? निर्देशक ने श्रद्धालुओं से की ये खास अपील","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। इस फिल्म ने लोगों के बीच आस्था की नई लहर जगा दी है। अब फिल्म की जबरदस्त कामयाबी के बाद नैनीताल स्थित नीम करौली बाबा के आश्रम कैंची धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब भी उमड़ पड़ा है। ऐसे में इसे देखते हुए डायरेक्टर ने बीते दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और श्रद्धालुओं से अपील की कि वहां जाने से पहले एक बार सोच लें।

क्या बोले विशाल चतुर्वेदी?

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में विशाल चतुर्वेदी ने कहा, 'कैंची धाम में बहुत ज्यादा भीड़ हुई है इस समय और लोगों का कहना है कि 'हनुमान अंश' फिल्म देखने के बाद लोग वहां पहुंच रहे हैं। अगर ऐसा है तो भी और अगर ऐसा नहीं है तो भी हमें सभी को, जो हम कैंची धाम जाते हैं। वहां पर हमें वहां की परिस्थिति का पता करके ही जाना चाहिए।'

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विशाल चतुर्वेदी ने दिया ये सुझाव

डायरेक्टर ने यह भी सुझाव दिया कि जो लोग कैंची धाम नहीं पहुंच पा रहे हैं, वे नीम करौली बाबा से जुड़े दूसरे स्थानों जैसे 'नीम करौली गांव और वृंदावन' जा सकते हैं। जहां बाबा ने समाधि ली थी। उनका कहना था कि ऐसी स्थिति से बचना जरूरी है, जहां महिलाओं और बच्चों को घुटन महसूस हो या लोग कई घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहें।



निर्देशक ने आगे कहा, 'मेरी विनम्र अपील है कि अगर वहां बहुत ज्यादा भीड़ है, तो कृपया दूसरी जगह जाने पर विचार करें। ऐसी स्थिति का हिस्सा न बनें, जहां महिलाओं और बच्चों को घुटन महसूस हो या ट्रैफिक जाम में फंसना पड़े।'

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कैंची धाम में क्या हुआ?

बता दें कि लंबे वीकेंड के दौरान वहां भीड़ बढ़नी शुरू हुई। 2 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी थी और उसके बाद शनिवार, रविवार की छुट्टी रही। इसकी वजह से कई दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब से हजारों लोग उत्तराखंड घूमने गए।



'हल्द्वानी-कैंची धाम मार्ग' के साथ-साथ नैनीताल और अल्मोड़ा जाने वाली सड़कों पर भी इसका असर देखने को मिला। आमतौर पर दो से तीन घंटे में पूरी होने वाली यात्रा कुछ लोगों के लिए 10 से 12 घंटे तक पहुंच गई।

सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए, जिसमें भीमताल, भवाली के आसपास की संकरी सड़कों पर कार, बस और दोपहिया वाहन धीरे-धीरे चलते हुए दिखाई दिए। एक अन्य वायरल वीडियो में आश्रम के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आई।



कैंची धाम में रोजाना आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पहले करीब चार हजार से पांच हजार बताई जाती थी, लेकिन कुछ दिनों में यह संख्या छह हजार से ज्यादा पहुंच गई है। वीकेंड पर करीब 15-20 या उससे भी ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान लगा और लंबे वीकेंड में यह भीड़ और ज्यादा बढ़ गई।