नई नवेली टीजर: भूत पिशाच का नाश्ता और खतरनाक अंदाज; 'डायन' बहू बनकर ससुराल पहुंचीं यामी गौतम; कब आएगी फिल्म?

देवर ने खोली भाभी की पोल पट्टी

फिल्म के टीजर की शुरुआत एक मध्यम वर्गीय भरे-पूरे संयुक्त परिवार के साथ होती है। सभी बैठे हैं, तभी अचानक से एक शख्स आवाज लगता है, 'जूते चप्पल, नुकीली वस्तुएं सब उतारकर रख दीजिए'।

यह आवाज लगाने वाला शख्स दरअसल, घर में आई नई बहू मोहिनी (यामी गौतम) का देवर बंटू है।

बंटू से इस तरह बात किए जाने पर परिवार के सदस्य हैरानी से पूछते है, 'बात क्या है'? जवाब मिलता है, 'बात भाभी के बारे में है'। सब परेशान होते हैं कि मोहिनी को क्या हुआ? अगले दृश्य में बंटू एक खुलासा करता है और कहता है, 'भाभी डायन है'। परिवार के सभी सदस्य डांटते हैं और बंटू को एक चांटा भी रसीद किया जाता है।