रामायण के मेकर्स पर भड़के मुकेश खन्ना: 'धिक्कार है...शर्म नहीं आई'? कहानी से छेड़छाड़ का लगाया आरोप
- Mukesh Khanna On Ramayana: अभिनेता मुकेश खन्ना फिल्म 'रामायण' को लेकर पहले ही नाराजगी जाहिर कर चुके हैं।
- उन्होंने श्रीराम की भूमिका में रणबीर कपूर की आलोचना की थी।
- अब उन्होंने मेकर्स पर कहानी से छेड़छाड़ करने का एक बड़ा आरोप लगाया है।
विस्तार
मुकेश खन्ना तमाम मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं। फिलहाल वे फिल्म 'रामायण' पर अपनी टिप्पणी को लेकर चर्चा में हैं। 05 नवंबर 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म पर वे पहले भी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। उन्होंने राम की भूमिका में रणबीर कपूर को कमजोर बताया। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट शेयर किया है। इसमें मेकर्स पर नाराजगी जाहिर की है।
बोले- 'पवित्रता बरकरार रखकर लगाए होते 4000'
मुकेश खन्ना ने रणबीर के भगवान राम के किरदार पर कहा था, 'आप राम जैसे नहीं दिखते और न ही राम की तरह बोलते हैं। आप एक योद्धा की तरह बोल रहे हैं'। अब अपने हालिया पोस्ट में उन्होंने मेकर्स पर कहानी के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि फिल्म पर 4000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इतनी रकम कहानी की पवित्रता को बरकरार रखकर किया होता।
कहानी से छेड़छाड़ का लगाया आरोप
मुकेश खन्ना ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर किया है। इसके साथ लिखा है, 'मुझे 'रामायण' कहानी फिल्माने में आपके चार हजार करोड़ खर्च करने पर कोई आपत्ति नहीं है। उल्टा खुशी है कि आपने कहानी को मान दिया, पर यही खर्च अगर आपने कहानी की पवित्रता रख के किया होता तो और भी खुशी होती। मगर, आपने कहानी से छेड़छाड़ की है। यह किसी हिंदू को मंजूर नहीं होगा। मुझे भी बर्दाश्त नहीं हुआ'।
अपनी 'संपूर्ण श्रीराम' सीरीज का दिया उदाहरण
बता दें कि मुकेश खन्ना अपने यूट्यूब चैनल 'भीष्म इंटरनेशनल' पर 'संपूर्ण श्रीराम' सीरीज लेकर आए हैं। इसमें वे रामायण की मूल कथा और प्रसंगों पर अपनी बात रखते हैं। आज इसका दूसरा एपिसोड जारी किया है। इसकी जानकारी देते हुए ही उन्होंने पोस्ट शेयर किया है और फिल्म 'रामायण' पर निशाना साधा है। वे पोस्ट में आगे लिखते हैं, 'मैंने 'सम्पूर्ण श्रीराम' बनाई। आपको दिखाने के लिए कि इसे कहते हैं हमारी रामायण। इसमें चार हजार तो क्या एक करोड़ भी नहीं लगा। एक लाख भी नहीं। ऐसा बनाते तब भी चलती फिल्म, लेकिन तब हिंदुओं का विरोध ना होता। ना आपका तिरस्कार होता'।
1500 करोड़ क्लब में शामिल 'रामायण'
मुकेश खन्ना ने आगे लिखा है, 'इसे कहते हैं हमारी रामायण। ना कि आपकी 'रामायण' या 'रावायणन'। इसे बनाते हुए आपको जरा भी शर्म ना आई! धिक्कार है आप पर। जय श्री राम'। बता दें कि नितेश तिवारी निर्देशित फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है। यह वर्ल्डवाइड 1500 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है। यह फिल्म दो हिस्सों में आएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 'रामायण' के पहले पार्ट का बजट दो हजार करोड़ रुपये है।