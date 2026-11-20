अपनी 'संपूर्ण श्रीराम' सीरीज का दिया उदाहरण

बता दें कि मुकेश खन्ना अपने यूट्यूब चैनल 'भीष्म इंटरनेशनल' पर 'संपूर्ण श्रीराम' सीरीज लेकर आए हैं। इसमें वे रामायण की मूल कथा और प्रसंगों पर अपनी बात रखते हैं। आज इसका दूसरा एपिसोड जारी किया है। इसकी जानकारी देते हुए ही उन्होंने पोस्ट शेयर किया है और फिल्म 'रामायण' पर निशाना साधा है। वे पोस्ट में आगे लिखते हैं, 'मैंने 'सम्पूर्ण श्रीराम' बनाई। आपको दिखाने के लिए कि इसे कहते हैं हमारी रामायण। इसमें चार हजार तो क्या एक करोड़ भी नहीं लगा। एक लाख भी नहीं। ऐसा बनाते तब भी चलती फिल्म, लेकिन तब हिंदुओं का विरोध ना होता। ना आपका तिरस्कार होता'।

