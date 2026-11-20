ब्रिटिश नागरिक बने ललित मोदी

बीते दिनों ललित मोदी ने ब्रिटिश नागरिक मिलने की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की थी। उन्होंने लिखा, 'एक गर्व का पल, एक नया अध्याय। आज 14 नवंबर 2026 को मुझे ऑक्सफोर्ड यूनियन को संबोधित करने का सम्मान मिला। यहां मैंने अपने जीवन के एक बेहद खास और निजी पड़ाव के बारे में सार्वजनिक रूप से बताया। मुझे ब्रिटिश नागरिक होने पर गर्व है।'

उन्होंने आगे लिखा, '15 सितंबर 2026 को परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में मैंने एक समारोह में ब्रिटिश नागरिकता मिलने का जश्न मनाया। यह समारोह हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा। ब्रिटेन कई वर्षों से मेरा घर रहा है। यहां के लोगों, संस्थानों, परंपराओं और मूल्यों के प्रति मेरे मन में गहरा सम्मान है। ब्रिटिश नागरिक बनना एक विशेषाधिकार होने के साथ-साथ जिम्मेदारी भी है, जिसे मैं गर्व, आभार और अपनेपन की भावना के साथ स्वीकार करता हूं।'