मृणाल ठाकुर: 'मां ने मुझे बिगाड़ दिया', अभिनेत्री ने बताया क्यों घर की अलमारी से चुराती थीं घड़ियां? खास है वजह

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विज्ञापन अभिनेत्री मृणाल ठाकुर अभिनय के साथ-साथ अक्सर अपने क्लासिक फैशन सेंस को लेकर भी काफी चर्चा में बनी रहती हैं। अब हाल ही में एक्ट्रेस ने बताया है कि उन्हें क्लासिक घड़ियों से बहुत प्यार है और यह प्यार उनको उनकी मां से मिला, जिन्हें वह क्लासिक लेडी कहती हैं।

क्यों मां की अलमारी से घड़ियां चुराती थीं मृणाल?

मृणाल ने बताया कि कई बार खास मौकों के लिए वह अपनी मां की अलमारी से उनकी घड़ियां चुरा लिया करती थीं। एएनआई से बात करते हुए अभिनेत्री ने कहा, 'मुझे लगता है कि मेरी मां ने मुझे बिगाड़ दिया, क्योंकि वह हमेशा से एक क्लासिक महिला रही हैं। कई बार अपने सबसे खास मौकों के लिए मैं उनकी घड़ी चुरा लेती थी।



दरअसल, अभिनेत्री वसंत कुंज के डीएलएफ प्रोमेनेड में टिसॉट बुटीक के लॉन्च पर पहुंची थीं। वहां एक्ट्रेस ने कहा कि अब वह रेड-कार्पेट अपीयरेंस और फॉर्मल मीटिंग से लेकर डिनर तक अलग-अलग मौकों पर अपने कलेक्शन की घड़ियों को शामिल करने की योजना बना रही हैं।

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घड़ी को क्यों जरूरी मानती हैं मृणाल?

मृणाल के लिए घड़ी सिर्फ समय देखने की चीज नहीं है। वह इसे एक जरूरी एक्सेसरी मानती हैं, जो उनके व्यक्तित्व और पहचान को दिखाने में मदद करती है और उनके सादे स्टाइल को पूरा करती है।



अभिनेत्री ने कहा, 'बिना घड़ी के आपका आउटफिट पूरा नहीं होता। यह उसमें एक छोटी-सी खासियत जोड़ देती है। यह बहुत सिम्पल, स्टाइलिश और साथ ही बहुत क्लासी भी है। अगर आपने मेरे कपड़े पहनने का तरीका देखा है, तो मैं हमेशा मिनिमल रहना पसंद करती हूं, लेकिन चाहती हूं कि मेरी एक्सेसरीज लोगों का ध्यान खींचें।'

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