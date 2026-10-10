मिस्टर फैजू ने किया निकाह, सफेद शेरवानी में बने दूल्हे; शेयर कीं पत्नी संग पहली तस्वीरें; सेलेब्स ने दी बधाई

सफेद शेरवानी में दिखे दूल्हे राजा

मिस्टर फैजू ने अपने निकाह के लिए सफेद रंग की शेरवानी पहनी थी। वहीं, उनकी दुल्हन लाल और सफेद रंग के खूबसूरत शरारे में नजर आईं। दोनों की तस्वीरें बेहद खास हैं और इनमें उनके निकाह के कई खूबसूरत पल देखने को मिल रहे हैं।

एक तस्वीर में दोनों निकाह के कागजात पर साइन करते नजर आ रहे हैं। वहीं, दूसरी तस्वीर में दोनों पर्दे के आर-पार एक-दूसरे को देखते नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में फैजू अपनी पत्नी के माथे पर प्यार से किस करते भी नजर आए। इन तस्वीरों में दोनों की खुशी साफ दिखाई दे रही है।