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विज्ञापन केंद्र ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि पाकिस्तान से आने वाला कंटेंट भारत में स्ट्रीम न हो। सूत्रों के मुताबिक सूचना और प्रसारण मंत्रालय को पाकिस्तान की वेब सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' के भारत में रिलीज होने की संभावना को लेकर कई शिकायतें मिली हैं। इसके बाद सरकार ने ये कदम उठाया है।

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किन संगठनों ने की वेब सीरीज को बैन करने की मांग?

पाकिस्तानी वेब सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' के भारत में स्ट्रीम होने से पहले 'फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज' (FWICE) और ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने भारत में बैन करने की मांग की थी। दोनों संगठनों ने अपनी मांगों में पहलगाम हमले का जिक्र किया है।

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क्या है AICWA की मांग?

ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत में पाकिस्तानी सीरीज की स्ट्रीमिंग रोकने की अपील की है। उन्होंने अपनी इस मांग को सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए साझा किया। उन्होंने लिखा, ‘आतंकवाद को कोई सराहना नहीं। देश सर्वोपरि है।' एसोसिएशन की मांग है कि जो बचे हैं संग समेट लोट को 4 दिसंबर 2026 को भारत में नेटफ्लिक्स पर रिलीज न किया जाए।

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FWICE ने की पीएम से दखल देने की अपील

वहीं FWICE ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। संगठन ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और गृह मंत्रालय से भी सीरीज की भारत में रिलीज पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की है।

पहलगाम हमले के बाद से बैन हैं पाकिस्तानी कलाकार

2025 में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। इन हमलों की वजह से कई पाकिस्तानी स्टार्स जैसे मावरा हुसैन, दानिश तैमूर, सबा कमर के इंस्टाग्राम अकाउंट तक बैन कर दिये गए थे।