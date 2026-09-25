Don't Be Shy Review: नई पीढ़ी की भावनाओं का रोलर कोस्टर, अभिनय अच्छा पर पटरी से उतरी पटकथा; कैसी है फिल्म?

कहानी

फिल्म ‘डोंट बी शाय’ की कहानी में मुख्य किरदार श्यामिली दास (आरुषी बजाज) हैं, जिन्हें प्यार से सह शॉय (बियांका अरोड़ा) कह कर बुलाते हैं। शॉय एक ऐसी युवा लड़की है जिसने अपनी जिंदगी का भविष्य पहले से तय कर रखा है। उसने अपने करियर, प्यार, शादी और आगे की जिंदगी को लेकर योजनाएं बना रखी हैं। उसे लगता है कि अगर वह सही फैसले लेती रही तो जिंदगी उसी योजना के मुताबिक चलेगी। शाय को अपने अमीर बॉयफ्रेंड मयंक (पीयूष खाती) पर पूरा भरोसा है कि वह उसे एक अच्छा भविष्य दे सकता है। उसके पिता जॉय दास (अनुराग बसु ) से भी शॉय के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं हैं। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदलने लगती है जब उसका रिश्ता टूटता है। उसके तय किए हुए भविष्य की योजनाएं हिल जाती हैं। इस दौरान उसका खुद पर जरुरत से ज्यादा भरोसा सब खत्म होने लगता है। कभी उसे दुश्मन लगने वाली उसकी सबसे महत्वपूर्ण साथी तारा उसकी दोस्त बन जाती है। तारा के जीवन में भी उसका एक दोस्त है ध्रुव (अंश दुग्गल) जिसके जीवन में एक ठहराव है। शॉय और तारा की दोस्ती कहानी का अहम हिस्सा है। दोनों के बीच बातचीत और उनका एक-दूसरे को समझना शॉय को उस टूटे रिश्ते और जीवन की असुरक्षाओं से निकले में मदद करती हैं।