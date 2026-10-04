मीका: 'बॉर्डर 2' के लिए कोई पोस्ट नहीं... हानिया वाली फिल्म को किया प्रमोट! सिंगर ने दिलजीत दोसांझ से किए सवाल

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मीका ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आया कि दिलजीत ने 'बॉर्डर 2' के बारे में ज्यादा बात क्यों नहीं की, जबकि उनके मुताबिक उन्होंने 'सरदार जी 3' को ज्यादा प्रमोट किया, जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर भी थीं। विज्ञापन मीका सिंह ने हाल ही में दिलजीत दोसांझ के साथ अपने रिश्ते को लेकर बात की है। सिंगर ने कहा कि उन्हें दिलजीत पर गर्व है, लेकिन साथ ही मीका ने उनके बॉलीवुड फिल्मों को प्रमोट करने के तरीके पर सवाल भी उठाए।

क्या बोले मीका सिंह?

टाइम्स नाउ के साथ बात करते हुए मीका ने कहा, 'मैं दिलजीत से क्यों जलूंगा? मुझे तो उन पर गर्व है। दलेर पाजी के बाद अगर कोई पगड़ी पहनकर सिंगर के तौर पर कामयाब हुआ है, तो वह दिलजीत हैं और वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।'

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मीका ने उठाए सवाल

इसके बाद मीका ने 'बॉर्डर 2' को लेकर बात की। सिंगर ने कहा, 'हो सकता है मैं गलत होऊं, लेकिन मुझे लगता है कि जब 'बॉर्डर 2' आई, तो दिलजीत पाजी ने इसका एक परसेंट भी प्रमोशन नहीं किया। उन्होंने सनी पाजी का एक परसेंट भी शुक्रिया अदा नहीं किया। मैंने दिलजीत को कभी यह कहते नहीं सुना कि सनी देओल के साथ मेरी फिल्म आ रही है, यह बहुत बड़ी बात है। उन्होंने 'बॉर्डर 2' के बारे में कभी बात नहीं की।'



मीका ने आगे कहा, 'जब फिल्म रिलीज हुई और उसके बाद भी मैंने उन्हें इसके बारे में कोई पोस्ट करते नहीं देखा। 'मैं वापस आऊंगा' भी रिलीज हुई, लेकिन उन्होंने कोई पोस्ट नहीं किया। उन्होंने अपनी फिल्म के बारे में सिर्फ एक पोस्ट किया, जिसमें एक पाकिस्तानी कलाकार था।' बता दें कि यहां मीका सिंह दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर स्टारर फिल्म 'सरदार जी 3' का जिक्र कर रहे हैं।'

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बॉलीवुड को क्यों प्रमोट नहीं करते दिलजीत?

मीका ने आगे कहा, 'मुझे यह समझ नहीं आता। जब आप बॉलीवुड में काम करते हो तो बॉलीवुड को प्रमोट क्यों नहीं करते? फिर आप कहते हो कि मुझे बॉलीवुड की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बॉलीवुड में काम भी करते हो। मैं ये बातें उसे भाई की तरह कह रहा हूं। 'बॉर्डर 2' हमारे देश की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। यह हिंदुस्तान के बारे में फिल्म है। आप इसके बारे में पोस्ट क्यों नहीं करते? आप उसका इंस्टाग्राम देख सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या वहां 'बॉर्डर 2' को प्रमोट करने वाला एक भी वीडियो है।'



बता दें कि दिलजीत ने 'बॉर्डर 2' का प्रमोशन किया था। दिसंबर 2025 में सिंगर ने फिल्म से अपना पहला लुक शेयर किया था और ट्रेलर समेत फिल्म के दूसरे प्रमोशनल कैंपेन में भी नजर आए थे। उन्होंने फिल्म की शूटिंग से जुड़े कुछ बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो भी शेयर किए थे।

'सरदार जी 3' को लेकर क्या बोले मीका?

मीका ने इसके बाद दिलजीत की फिल्म 'सरदार जी 3' का जिक्र किया। इस फिल्म में दिलजीत और नीरू बाजवा के साथ पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर भी थीं। मीका ने कहा, 'उन्होंने सिर्फ अपनी उस फिल्म के बारे में पोस्ट किया, जिसमें पाकिस्तानी हीरोइन थी। उस फिल्म में नीरू बाजवा भी हैं, लेकिन नीरू बाजवा का कोई जिक्र नहीं था। मुझे लगता है कि आपको हर चीज को प्रमोट करना चाहिए।'



बता दें कि 2025 में 'सरदार जी 3' को लेकर काफी विवाद हुआ था। फिल्म में हानिया आमिर की मौजूदगी पर सवाल उठे थे। इसके बाद फिल्म भारत के थिएटर में रिलीज नहीं हुई और 27 जून 2025 को विदेशों में रिलीज की गई।

