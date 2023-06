नरेश और पवित्रा लोकेश की शादी पर आधारित फिल्म 'मल्ली पेली' ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है। 26 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। यह फिल्म भले ही कोई कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन यह जोड़ी अपनी असल जिंदगी की कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए ट्रेंड में है। वहीं, अब 'मल्ली पेली' की ओटीटी रिलीज की खबर ने जोड़े को वापस से लाइमलाइट में ला दिया है।

नरेश और पवित्रा लोकेश की 'मल्ली पेली' के डिजिटल अधिकार दो ओटीटी प्लेटफार्म तेलुगू स्ट्रीमिंग वेबसाइट अहा और अमेजन प्राइम वीडियो ने हासिल किए हैं। यह फिल्म तेलुगु में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। पर्दे पर रिलीज के एक महीने के बाद यह तेलुगू फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है।

