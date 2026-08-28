रक्षाबंधन विज्ञापन विवाद: कुनिका ने कंगना को घेरा, बोलीं- ‘सड्डा कुत्ता टॉमी...’; प्रियंका की मां ने भी दी राय

बीते दिनों कंगना रनौत ने कृति सेनन के रक्षा बंधन के विज्ञापन पर उनकी आलोचना की थी। इसके जवाब में कृति ने भी अपनी सफाई पेश की थी। मगर यह मामला अब विवाद बन चुका है। अभिनेत्री कुनिका सदानंद ने कंगना का एक पुराना एड शेयर किया है। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने काफी कुछ कहा।

क्या बोलीं कुनिका सदानंद?

अभिनेत्री कुनिका सदानंद भी अब रक्षा बंधन के एड वाले मामले में कूद पड़ी हैं। उन्होंने कंगना की आलोचना को आड़े हाथों लिया। इसके साथ ही कंगना का एक पुराना रक्षा बंधन का विज्ञापन पोस्ट किया। इसमें कंगना ने ऑफ शोल्डर ड्रेस पहन रखी थी। इस पर कुनिका ने कहा…

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1- कुनिका सदानंद ने सोशल मीडिया पर कंगना के संंबंधित पोस्ट शेयर की।

2- इस पोस्ट में कंगना रनौत के पुराने रक्षा बंधन विज्ञापन की तस्वीर है।

3- इस फोटो में कंगना ने सिल्वर रंग का ऑफ शोल्डर गाउन पहना हुआ है।

4- इसे लेकर कुनिका ने उनपर निशाना साधते साधा।

5- उन्होंने इस तस्वीर को शेयर कर इसके साथ कैप्शन में लिखा, ‘मेरा कुत्ता, कुत्ता तेरा कुत्ता टॉमी?’