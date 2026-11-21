अक्षय कुमार ने दिया था ये आइडिया

प्रोमो में देखने को मिलता है कि करण जौहर सबसे पहले दोनों मेहमानों का स्वागत करते नजर आते हैं। फिर वह बताते हैं कि इस अनोखी जोड़ी को शो में साथ लाने का आइडिया खुद अक्षय कुमार का था। वैसे तो दोनों कलाकारों की जोड़ी पहली नजर में थोड़ी अलग लग सकती है, लेकिन उनके बीच पुराना रिश्ता है। दोनों पहले भी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं और एक-दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग साझा करते हैं।



रवि किशन ने अक्षय को सिखाए हुक स्टेप

शो में मस्ती का सिलसिला तब शुरू होता है, जब रवि किशन अक्षय कुमार को अपना मशहूर वायरल हुक स्टेप सिखाते नजर आते हैं। देखते ही देखते करण जौहर का काउच डांस फ्लोर बन जाता है। वहीं, रवि किशन अपने चर्चित अंदाज में खुद को 'बिहार का ब्रैड पिट' बताते हैं और अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि उन्होंने सफलता तक पहुंचने के लिए रेंगकर सफर तय किया है।