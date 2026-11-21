फिल्म को मिली सेंसर के हरी झंड़ी

रिपोर्ट के मुताबिक, सेंसर बोर्ड ने 'ये प्रेम मोल लिया' को यू/ए सर्टिफिकेट दिया है। खास बात यह है कि सूरज बड़जात्या की फिल्मों को आमतौर पर यू सर्टिफिकेट मिलता रहा है, ऐसे में इस बार फिल्म को यू/ए सर्टिफिकेट मिलना चर्चा में है। 'ये प्रेम मोल लिया' की कुल अवधि 2 घंटे 53 मिनट है। इसके साथ ही यह सूरज बड़जात्या के करियर की तीसरी सबसे लंबी फिल्म बन गई है। इससे पहले 'हम आपके हैं कौन' 3 घंटे 13 मिनट और 'मैंने प्यार किया' 3 घंटे 4 मिनट की अवधि के साथ इस सूची में शामिल हैं।