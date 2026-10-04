करीना कपूर: 'तुम हमेशा सबसे बेस्ट की हकदार हो'; ननद सोहा अली खान के जन्मदिन पर बेबो भाभी ने लुटाया प्यार

रॉयल फैमिली की छोटी बेटी हैं सोहा

पटौदी खानदान की छोटी बेटी सोहा अली खान का जन्म 04 अक्तूबर 1978 को नई दिल्ली में पटौदी में हुआ था। सोहा क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी और अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की बेटी हैं। रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखने वाली सोहा ने कई चर्चित फिल्मों में काम किया है। सोहा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2004 से फिल्म 'दिल मांगे मोर' से की थी। इसके बाद सोहा को 'रंग दे बसंती', बंगाली फिल्म 'रंग दे महल' 'खोया खोया चांद', 'शादी नंबर 1', 'आहिस्ता आहिस्ता', 'मुंबई मेरी जान', 'दिल कबड्डी', 'ढूंढ़ते रह जाओगे', 'तुम मिले', 'साउंडट्रैक', 'साहेब बीवी और गैंगस्टर', 'घायल वन्स अगेन' में देखा गया था।

निजी जिंदगी की बात करें तो सोहा अली खान ने एक्टर कुणाल खेमू से साल 2015 में शादी की थी। सोहा और कुणाल की एक बिटिया इनाया हैं।