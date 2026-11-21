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ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को दिए इंटरव्यू में काजल अग्रवाल ने फरवरी 2020 की उस रात को याद किया, जब निर्देशक शंकर की फिल्म 'इंडियन 2' की शूटिंग के दौरान एक भारी क्रेन गिर गई थी। चेन्नई के ईवीपी फिल्म सिटी में हुए इस हादसे में तीन क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। उस समय काजल अग्रवाल और अभिनेता कमल हासन भी सेट पर मौजूद थे।इस घटना को याद करते हुए काजल ने बताया, 'सबसे पहले मेरी जान जानी चाहिए थी। आमतौर पर फिल्मों के सेट पर कलाकार मॉनिटर के पास बैठते हैं और उस दिन भी हम वहीं बैठे थे। मैं एक फाइट सीन के लिए 80 साल की बुजुर्ग महिला के लुक में तैयार थी। जब सेट पर अचानक अफरा-तफरी मची और सभी लोग भागने लगे, तो मैं भी वहां से भागी।'