काजल अग्रवाल: 'मैं बिल्कुल जम गई थी', फिल्म के सेट पर मौत के मुंह से बची थीं एक्ट्रेस, शेयर किया भयानक अनुभव
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sat, 21 Nov 2026 04:58 PM IST
सार
- अभिनेत्री काजल अग्रवाल ने अपनी जिंदगी के सबसे डरावने अनुभवों में से एक को याद किया है।
- उन्होंने साल 2020 में फिल्म 'इंडियन 2' की शूटिंग के दौरान हुए क्रेन हादसे के बारे में बात की।
- अभिनेत्री ने बताया कि इस हादसे में वह बाल-बाल बची थीं।
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विस्तार
एक्ट्रेस काजल अग्रवाल इन दिनों नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में नजर आ रही हैं। फिल्म में उन्होंने रावण की रानी मंदोदरी का किरदार निभाया है। अब इस बीच काजल ने फिल्म 'इंडियन 2' से जुड़ा एक काफी भयानक किस्सा शेयर किया है।
'इंडियन 2' के सेट पर हुआ था भयानक हादसा
ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को दिए इंटरव्यू में काजल अग्रवाल ने फरवरी 2020 की उस रात को याद किया, जब निर्देशक शंकर की फिल्म 'इंडियन 2' की शूटिंग के दौरान एक भारी क्रेन गिर गई थी। चेन्नई के ईवीपी फिल्म सिटी में हुए इस हादसे में तीन क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। उस समय काजल अग्रवाल और अभिनेता कमल हासन भी सेट पर मौजूद थे।
इस घटना को याद करते हुए काजल ने बताया, 'सबसे पहले मेरी जान जानी चाहिए थी। आमतौर पर फिल्मों के सेट पर कलाकार मॉनिटर के पास बैठते हैं और उस दिन भी हम वहीं बैठे थे। मैं एक फाइट सीन के लिए 80 साल की बुजुर्ग महिला के लुक में तैयार थी। जब सेट पर अचानक अफरा-तफरी मची और सभी लोग भागने लगे, तो मैं भी वहां से भागी।'
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'इंडियन 2' के सेट पर हुआ था भयानक हादसा
ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को दिए इंटरव्यू में काजल अग्रवाल ने फरवरी 2020 की उस रात को याद किया, जब निर्देशक शंकर की फिल्म 'इंडियन 2' की शूटिंग के दौरान एक भारी क्रेन गिर गई थी। चेन्नई के ईवीपी फिल्म सिटी में हुए इस हादसे में तीन क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। उस समय काजल अग्रवाल और अभिनेता कमल हासन भी सेट पर मौजूद थे।
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इस घटना को याद करते हुए काजल ने बताया, 'सबसे पहले मेरी जान जानी चाहिए थी। आमतौर पर फिल्मों के सेट पर कलाकार मॉनिटर के पास बैठते हैं और उस दिन भी हम वहीं बैठे थे। मैं एक फाइट सीन के लिए 80 साल की बुजुर्ग महिला के लुक में तैयार थी। जब सेट पर अचानक अफरा-तफरी मची और सभी लोग भागने लगे, तो मैं भी वहां से भागी।'
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'मेरी तरफ गिर रही थी 100 फीट ऊंची क्रेन'
काजल ने आगे बताया, 'अचानक मेरे मन में आया कि मैं क्यों भाग रही हूं, मुझे पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। जैसे ही मैंने पीछे देखा, मुझे 100 फीट ऊंची क्रेन अपनी तरफ गिरती हुई दिखाई दी। सब कुछ एक सेकंड के छोटे से हिस्से में हुआ। उसे अपनी तरफ गिरते देखकर मैं बिल्कुल जम गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है।'
अभिनेत्री ने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें क्रेन के रास्ते से खींचकर दूर कर दिया हो। क्रेन उनके बेहद करीब आकर गिरी थी। इस हादसे के बाद वह काफी डर गई थीं और कई दिनों तक इस घटना को समझने की कोशिश करती रहीं।
काजल ने आगे बताया, 'अचानक मेरे मन में आया कि मैं क्यों भाग रही हूं, मुझे पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। जैसे ही मैंने पीछे देखा, मुझे 100 फीट ऊंची क्रेन अपनी तरफ गिरती हुई दिखाई दी। सब कुछ एक सेकंड के छोटे से हिस्से में हुआ। उसे अपनी तरफ गिरते देखकर मैं बिल्कुल जम गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है।'
अभिनेत्री ने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें क्रेन के रास्ते से खींचकर दूर कर दिया हो। क्रेन उनके बेहद करीब आकर गिरी थी। इस हादसे के बाद वह काफी डर गई थीं और कई दिनों तक इस घटना को समझने की कोशिश करती रहीं।
हादसे के बाद भगवान कृष्ण पर बढ़ा विश्वास
काजल ने बताया कि इस हादसे से सुरक्षित बचने के बाद उनके मन में भगवान कृष्ण के प्रति आस्था और गहरी हो गई। उन्हें लगा कि किसी अदृश्य शक्ति ने उस दिन उनकी जान बचाई है। इस घटना ने उनकी जिंदगी को देखने का नजरिया भी बदल दिया।
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काजल ने बताया कि इस हादसे से सुरक्षित बचने के बाद उनके मन में भगवान कृष्ण के प्रति आस्था और गहरी हो गई। उन्हें लगा कि किसी अदृश्य शक्ति ने उस दिन उनकी जान बचाई है। इस घटना ने उनकी जिंदगी को देखने का नजरिया भी बदल दिया।
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