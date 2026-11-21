केएल राहुल ने शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में खेले जा रहे पहले टेस्ट में शानदार शतक लगाया। इस पारी के साथ वह न्यूजीलैंड में अपने पहले टेस्ट मैच की पारी में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए। इससे पहले सुनील गावस्कर ने 1976 में ऑकलैंड में 116 रन और सुरिंदर अमरनाथ ने 124 रन की पारी खेलकर यह उपलब्धि हासिल की थी।खास बात यह है कि करीब 50 साल बाद किसी भारतीय बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड में अपने पहले टेस्ट मैच की पारी में शतक लगाया है। इसके अलावा राहुल न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना 13वां टेस्ट शतक पूरा करने के साथ ही साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया यानी चारों SENA देशों में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय ओपनर भी बन गए हैं।