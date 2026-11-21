सुनील शेट्टी: 'ऐसे ही आगे बढ़ते रहो राहुल', केएल के शतक पर गदगद हुए ससुर, पोस्ट शेयर कर लिखा खास नोट
- भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शानदार शतक जड़कर इतिहास रच दिया है।
- उनकी इस उपलब्धि पर परिवार और फैंस के बीच खुशी का माहौल है।
- वहीं, सुनील शेट्टी ने भी एक खास पोस्ट शेयर कर अपने दामाद की तारीफ की है।
विस्तार
राहुल के लिए लिखा खास नोट
सुनील शेट्टी ने राहुत का फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'तुमने कभी हालात या बल्लेबाजी के क्रम को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। तुम हमेशा एक बड़े मकसद के लिए खेलते हो... टीम इंडिया के लिए। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो राहुल।'
अभिनेता के इस पोस्ट से साफ है कि उन्हें राहुल की मेहनत और देश के लिए खेलने के जज्बे पर कितना गर्व है। सुनील ने अपने संदेश के जरिए उन्हें आगे भी इसी तरह शानदार प्रदर्शन करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया।
देखें पोस्ट-
केएल राहुल ने शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में खेले जा रहे पहले टेस्ट में शानदार शतक लगाया। इस पारी के साथ वह न्यूजीलैंड में अपने पहले टेस्ट मैच की पारी में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए। इससे पहले सुनील गावस्कर ने 1976 में ऑकलैंड में 116 रन और सुरिंदर अमरनाथ ने 124 रन की पारी खेलकर यह उपलब्धि हासिल की थी।
खास बात यह है कि करीब 50 साल बाद किसी भारतीय बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड में अपने पहले टेस्ट मैच की पारी में शतक लगाया है। इसके अलावा राहुल न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना 13वां टेस्ट शतक पूरा करने के साथ ही साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया यानी चारों SENA देशों में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय ओपनर भी बन गए हैं।
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