जुबिन नौटियाल: सिंगर के घर गूंजी किलकारी, गणेश चतुर्थी पर हुआ बेटे का जन्म; इसी साल अप्रैल में की थी शादी

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जुबिन नौटियाल ने एक बेटे का स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि उनके बेटे का जन्म गणेश चतुर्थी के बेहद खास मौके पर 14 सितंबर को हुआ। जुबिन ने बॉम्बे टाइम्स से बातचीत में पिता बनने की खुशी शेयर की। उन्होंने कहा, 'हां, मैं अब पिता बन गया हूं। हमारे बेटे का जन्म 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के बेहद शुभ दिन हुआ। मां और बच्चा दोनों घर वापस आ गए हैं और बिल्कुल ठीक हैं।'जुबिन ने कहा, 'हमने अभी अपने बेटे के नाम के बारे में नहीं सोचा है। फिलहाल हम उसके साथ बिताए सभी खूबसूरत पलों को जी रहे हैं। जब मुझे काम के लिए शहर से बाहर जाना होगा, तो मुझे पता है कि यह मुश्किल होगा। मैं अभी अपने छोटे बच्चे के साथ हर मिनट बिता रहा हूं और यह बहुत अच्छा एहसास है।'