ऐश्वर्या राय: सिर पर ताज, होठों पर हंसी..., अलहदा लुक से छाईं अभिनेत्री, तस्वीरों में देखिए खूबसूरत अंदाज

बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन अदाकारी के मामले में दर्शकों के दिलों पर राज करती हैं। मगर, अपनी खूबसूरती के चलते भी वे सुर्खियां बटोरती हैं। 50 की उम्र पार कर चुकीं ऐश्वर्या राय का लुक आज भी ऐसा है कि फैंस की नजरें टिक जाएं। ऐसा ही कुछ पेरिस फैशन वीक में उन्हें देखकर हुआ। अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ तस्वीरें साझा की हैं।

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