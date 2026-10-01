रणवीर शौरी: राहुल भट्ट के खुलासे के बाद एक्टर ने जताई खुशी, पूजा भट्ट संग विवाद ने कई साल बाद लिया नया मोड़

राहुल ने जताया अफसोस

आगे अपनी बातचीत में राहुल ने कहा, ‘मुझे अफसोस है। मुझे इतना ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी। उन दिनों मैंने कहा था कि मैं ऐसा दोबारा करूंगा। लेकिन रणवीर शौरी के मामले में मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वह बहुत ही नेक इंसान थे। अपराध के समझौते के दौरान, वह आगे आए और बोले जो हुआ सो हुआ। ऐसा कोई नहीं करता। लोग अक्सर ऐसी स्थितियों का फायदा उठाकर पैसे ऐंठ लेते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह आए और मामले में समझौता कर लिया, और एफआईआर रद्द कर दी गई। तब तक मेरे खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित था। उस मामले में भी उन्होंने बहुत ही नेक व्यवहार दिखाया। मैं इसके लिए उनका सम्मान करता हूं। बिना बदले की भावना रखे कोई और ऐसा नहीं करता।’