हॉलीवुड से एक दुख भरी खबर सामने आ रही है। पिछले 50 साल से लोगों का मनोरंजन करने वाले हॉलीवुड अभिनेता ट्रीट विलियम्स का निधन हो गया है। अभिनेता का निधन एक मोटरसाइकिल दुर्घटना के बाद हो गया था। ट्रीट विलियम्स ने 71 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। अभिनेता ने टीवी सीरीज 'एवरवुड' और फिल्म 'हेयर' में अपने किरदार से लोगों का दिल जीता था।

He had it all.

Smart.

Talented.

Funny.

Charming.

Successful.

Handsome.

Compassionate.

Heart of gold.

And that name… Treat Williams.



He truly and deeply cared about what’s going on here in America and around the world. Climate change, social justice, freedom, truth, tolerance…… pic.twitter.com/7cKP4nETTz