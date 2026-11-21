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विज्ञापन मशहूर क्रिसमस कॉमेडी फ्रैंचाइजी 'होम अलोन' के सीक्वल पर काम जारी है। इस प्रोजेक्ट के लिए ओरिजिनल स्टार मैकाले कल्किन, फिल्ममेकर्स सेठ रोगन और इवान गोल्डबर्ग के साथ जुड़ गए हैं।

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कौन है फिल्म का निर्माता?

रोगन और गोल्डबर्ग, कल्किन के साथ मिलकर स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और वे अपने प्रोडक्शन बैनर 'पॉइंट ग्रे' के जरिए इस फिल्म को प्रोड्यूस भी करेंगे। फिल्म की कहानी और कास्टिंग के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। डिज्नी ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया है।



हालांकि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि रोगन और गोल्डबर्ग अभी 'यूनिवर्सल' के लिए अपनी एक ओरिजिनल हॉरर-कॉमेडी फिल्म की तैयारियों को पूरा करने में व्यस्त हैं।

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पहली फिल्म में क्या था कल्किन का किरदार?

1990 में रिलीज हुई ओरिजिनल 'होम अलोन' में कल्किन ने केविन मैकएलिस्टर का किरदार निभाया था। केविन एक छोटा लड़का है जो क्रिसमस की छुट्टियों पर अपने परिवार के साथ जाते समय गलती से घर पर ही छूट जाता है। शुरुआत में अपनी आजादी का मजा लेने के बाद, केविन को अपने घर को दो चोरों से बचाना पड़ता है।

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'होम अलोन' के कितने पार्ट आए?

क्रिस कोलंबस के निर्देशन में बनी इस फिल्म में कैथरीन ओ'हारा, जॉन हर्ड और रॉबर्ट ब्लॉसम भी मुख्य भूमिकाओं में थे। इसकी सफलता के बाद 1992 में इसका सीक्वल 'होम अलोन 2: लॉस्ट इन न्यूयॉर्क' आया, जिसमें कल्किन ने एक बार फिर केविन के रूप में वापसी की। इसके बाद 1997 में 'होम अलोन 3' आई, जिसमें एलेक्स डी. लिन्ज मुख्य भूमिका में थे।



इसके बाद तीन और फिल्में आईं, जिनमें दो टेलीविजन फिल्में और 2021 में डिज्नी+ पर रिलीज हुईं 'होम स्वीट होम अलोन' शामिल हैं।