Coronavirus: ली फिएरो और जे बेनेडिक्ट का निधन

We're saddened to learn of the passing of JAWS actress Lee Fierro. Lee, who played Mrs. Kintner in two of the most emotional moments in the film, was a local Martha's Vineyard actress and children's theater director.https://t.co/v5vQ0U9Pbt#Jaws #LeeFierro #RoyScheider pic.twitter.com/prX8aSEjZt — Amblin (@amblin) April 6, 2020

Jay Benedict - one of the greats - passed away today. If you work in ADR, dubbing, voiceovers, theatre or film in London, you know why we're heartbroken; a big voice and even bigger personality has left us.



VALE JAY! ❤️ pic.twitter.com/Yu5CX4JulD — David Menkin (@davidmenkin) April 4, 2020

RIP Honor Blackman, 94.

A wonderful actress, and my favourite of all the Bond girls when she played Pussy Galore in Goldfinger. She died of natural causes. Her family said she was ‘an extraordinary combination of beauty, brains and physical prowess’.

Yes she was. What a life. pic.twitter.com/odS791EqfX — Piers Morgan (@piersmorgan) April 6, 2020

पूरे विश्व में कोरोना का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इस वायरस से अब तक 72 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब दो और हॉलीवुड सितारे भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। बता दें कि एक्ट्रेस ली फिएरो (Lee Fierro) और अभिनेता जे बेनेडिक्ट (Jay Benedict) का निधन हो गया है।बता दें कि हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग की सुपरहिट फिल्म जॉस (Jaws) में काम कर चुकीं 91 वर्षीय अभिनेत्री ली फिएरो का कोरोना वायरस की जटिलताओं के चलते निधन हो गया है। बता दें कि ली फिएरो ने फिल्मों के अलावा आइलैंड थियेटर वर्कशॉप में 25 साल बतौर डायरेक्टर और मेंटोर काम किया है। गौरतलब है कि फिएरो के पांच बच्चे हैं और सात पोते-पोतियां भी हैं।अभिनेत्री ली फिएरो के अलावा हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जे बेनेडिक्ट ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया है। 68 वर्षीय जे ने कई फिल्मो में अपना दमखम दिखाया था। जे की हिट सुपरहिट लिस्ट में 1986 में रिलीज हुई 'एलियन्स' और 2012 में रिलीज हुई फिल्म 'द डार्क नाइट राइजिस' शामिल है। फिल्मों के अलावा जे टीवी की दुनिया में भी काम कर चुके थे।इन दोनों ही सितारों के निधन पर सोशल मीडिया पर फैंस और सितारे अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। याद दिला दें कि आज ही खबर सामने आई थी कि अभिनेत्री ऑनर ब्लैकमैन (Honor Blackman) ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। हालांकि 94 वर्षीय ब्लैकमैन के निधन का कारण कोरोना वायरस नहीं था।