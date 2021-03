पीयर्स मोर्गन की वजह से आत्महत्या करने जा रही थीं एक्ट्रेस जमीला जमील

ब्रिटेन के पत्रकार और टीवी प्रेजेंटर पियर्स मोर्गन को मेगन मर्केल के बारे में एक आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद आईटीवी का शो 'गुड मॉर्निंग ब्रिटेन' छोड़ना पड़ा है। अब उनपर अभिनेत्री जमीला जमील ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। जमीला का कहना है कि पियर्स मोर्गन की वजह से वह लगभग खुद को मार डालना चाहती थीं।

TW: suicide



I almost killed myself a year ago because of Piers Morgan’s relentless campaign of lies and hatred against me last February. I’m glad I’m still alive today for many reasons. But watching him leave GMB today is right up there and has me feeling: pic.twitter.com/reygXIMhP9