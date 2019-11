एडेल: ब्रिटेन की वो सिंगर जिसके पहले एलबम ने ही तोड़ दिए थे सारे रिकॉर्ड

{"_id":"5dc95abb8ebc3e5b60374b6b","slug":"hello-singer-adele-lesser-known-facts","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u090f\u0921\u0947\u0932: \u092c\u094d\u0930\u093f\u091f\u0947\u0928 \u0915\u0940 \u0935\u094b \u0938\u093f\u0902\u0917\u0930 \u091c\u093f\u0938\u0915\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u090f\u0932\u092c\u092e \u0928\u0947 \u0939\u0940 \u0924\u094b\u0921\u093c \u0926\u093f\u090f \u0925\u0947 \u0938\u093e\u0930\u0947 \u0930\u093f\u0915\u0949\u0930\u094d\u0921","category":{"title":"Hollywood","title_hn":"\u0939\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"hollywood"}}

ब्रिटिश सिंगर एडेल पिछले दिनों पति साइमन कोनकी से अलग हो गईं। एडेल ने साइमन के साथ अपने रिश्ते को हमेशा निजी रखा था, लेकिन साल 2017 में ग्रैमी अवार्ड शो में पुरस्कार लेने के दौरान एडेल ने साइमन के साथ अपनी शादी की बात को कबूला था। हालांकि अब दोनों पूरी तरह से अलग हो चुके हैं।



अलग होने के बाद एडेल नई शुरुआत कर रही हैं। हाल ही में उन्हें अपने दोस्त ड्रेक की बर्थडे पार्टी में देखा गया था। एडेल एक बार फिर अपनी सोशल लाइफ जीने की कोशिश कर रही हैं। एंजेलो (उनका बेटा) के बाद वह बाहर नहीं निकलना चाहती थीं और अब वह सात साल का है। एडेल को मूवऑन कराने में उनकी दोस्त बियॉन्से नॉलेस उनका भरपूर साथ दे रही हैं।

23 अक्टूबर 2015 को एडल ने हैलो (एडल-25) का पहला वीडियो जारी किया था। इस वीडियो ने महज 24 घंटे के भीतर 27.7 मिलियन व्यूज हासिल करके टेलर स्विफ्ट के एलबम 'बैड ब्लड' का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

छह मिनट के हैलो गीत के वीडियो को आईमैक्स कैमरों के जरिए शूट किया गया था। उनका एलबम 21 की अमेरिका में 11.2 मिलियन कॉपी बिकी थीं, जो उस वक्त अमेरिका में बिके टॉप 10 म्यूजिक एलबम में शामिल था। एलबम 21, 24 हफ्तों तक बिलबोर्ड 200 चार्ट में पहले पायदान पर रहा था और एडेल यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली गायिका हैं।

एडल ने 21 के हिट होने के बाद जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्म स्काइफॉल का टाइटल ट्रैक भी गाया था। इस गाने के लिए उन्हें 2013 का बेस्ट ओरिजनल सॉन्ग श्रेणी का ऑस्कर भी मिल चुका है।

एडेल ने चार साल की उम्र से सिंगिंग में हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। उनका मन पढ़ने से ज्यादा गायकी में लगता था। 2008 में उनका एलबम '19' रिलीज हुआ और इस एलबम ने उन्हें स्टार बना दिया। पहले हफ्ते में ही इस एलबम की 30 लाख 38 हजार कॉपीज बिक गईं। म्यूजिक एलबम की हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड है। एडेल अब तक 15 ग्रैमी अवॉर्ड जीत चुकी हैं। ग्रैमी में एडेल ने 'हैलो' के लिए बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस, '25' के लिए बेस्ट पॉप वोकल एलबम के पुरस्कार भी अपने नाम किए हैं। एडेल को स्काई फॉल के लिए ऑस्कर भी मिल चुका है। एडल का नाम उन सिंगर्स में आता है जिनके एलबम का इंतजार सालों साल किया जाता है।

ब्रेकअप को बनाया सक्सेस का जरिया

एडेल साल 2009-10 में किसी से प्यार करती थीं। किससे करती थीं यह बात उन्होंने कभी सार्वजनिक नहीं की। वह शादी करके घर बसाना चाहती थीं लेकिन उस शख्स ने किसी और से शादी कर ली। इसके बाद एडेल इतनी टूट गईं कि दोबारा प्यार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं। टूटा दिल लिए उन्होंने 'रोलिंग इन द डीप' गाया। गाने के लिरिक्स 'There's a fire starting in my heart' आप पढ़ेंगे तो जान जाएंगे उस वक्त एडेल के दिल पर क्या बीत रही थी।



इसके बाद एडेल लौटीं फिर अपने नए एलबम '21' से। इसका एक गाना 'समवन लाइक यू' उन्होंने लिखा व गाया। यह गाना यूके का तीसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला गाना है। इस गाने में भी एडेल ने अपने दिल का हाल बयां किया। लोगों ने समझा और बना दिया एडेल को ब्रेकअप स्टार। लेकिन एडेल ने अपने ब्रेकअप के दर्द से करोड़ों कमाया। अपने इन गानों के जरिए उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जवाब दिया।