टॉक्सिक पब्लिक रिव्यू: तीन घंटे की फिल्म सजा या मजा? ‘टॉक्सिक’ देखकर क्या बोले दर्शक; यश के लिए कह डाली यह बात
Toxic X Review: फिल्म 'टॉक्सिक' आज 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। दर्शकों को फिल्म से काफी उम्मीदें थीं, हालांकि एक्स पर यूजर्स की राय बंटी हुई है।
विस्तार
एक यूजर ने एक्स पर फिल्म की बुराई की है। उसने कहा है कि यह फिल्म बहुत बेकार है। एक दूसरे यूजर ने यश को सलाह देते हुए लिखा 'यश को KGF की अगली कड़ी पर काम करना चाहिए ना कि टॉक्सिक जैसी फिल्म बनानी चाहिए।'
Done with my #Toxic Show. Sorry to say this - This is one of the worst films ever made . Big Disaster 😞#Toxic #Yash— Moviebuff777 (@Moviebuff719685) August 26, 2026
Yash should complete KGF3 instead of trying movies like Toxic.— Blessen T S 🇮🇳 (@hsrablessen) August 26, 2026
यूजर ने फिल्म को बताया टॉर्चर
एक और दर्शक ने फिल्म के पहले हिस्से के बारे में काफी सख्त राय दी। उन्होंने इसे 'सीधे-सीधे टॉर्चर' बताया और कहा कि यह अनुभव 90 मिनट का ट्रेलर देखने जैसा था। यूजर ने आगे कहा फिल्म एक सीन से दूसरे सीन तक बहुत धीमी गति से आगे बढ़ती है। कुछ दोस्त तो थिएटर से बीच में ही बाहर चले गए थे।
First half of #TOXIC was straight up torture. Feels like watching a 90-minute trailer editing is completely off, zero emotional connection, and scene after scene just drags on. My friends literally walked out. Pure pain. pic.twitter.com/8fIRq7o0Km— RANJITH.RNS (@RnsRns88518967) August 26, 2026
यूजर को औसत लगी फिल्म
एक यूजर ने फिल्म को औसत बताया है। उसने लिखा है 'ईमानदारी से टॉक्सिक मिलिजुली है। विजुअल अच्छे हैं। मगर कहानी और अच्छी हो सकती थी।'
यूजर ने दी मिलीजुली प्रतिक्रिया
Honestly, Toxic was a mixed bag.— Aryan (@Iamaryan_1) August 26, 2026
Great visuals, good Yash, but the story could’ve been better. Not disappointing, just not extraordinary.
⭐⭐⭐½ Ratings #Toxic #ToxicTheMovie pic.twitter.com/VWY26WOM16
एक और यूजर ने फिल्म पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि कियारा और यश के साथ कुछ एक्शन सीन और कुछ हिस्से अच्छे हैं, लेकिन बाकी फिल्म देखने में थकाऊ लगती है।
#Toxic first half— ace 🪖 (@ace__135) August 25, 2026
Couple action scenes and some portions with Kiara yash are good but the rest just feels tiring to watch. Style over substance so far. https://t.co/76BQuOB0ds
यूजर को अच्छी लगी फिल्म
वहीं कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं, जिन्हें फिल्म अच्छी लगी है। उन्होंने शुरूआती प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा 'डार्क, रॉ और कभी न भूलने वाला। 'टॉक्सिक' में यश का अंदाज एकदम अलग लेवल का है। एक ऐसा विजुअल और साउंड का जबरदस्त अनुभव जो बड़े पर्दे पर ही देखा जाना चाहिए। जबरदस्त क्रेज।'
Dark, raw and unforgettable. Yash’s presence in TOXIC is on another level a visual and sonic beast that demands the big screen experience. Pure madness 💥🔥 4/5#Yash #ToxicTheMovie— Badava_Rascal (@Badavaa_Rascal) August 26, 2026
- फिल्म 'टॉक्सिक' में यश मुख्य भूमिका में हैं।
- इसमें उनके साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसी अभिनेत्रियां नजर आएंगी।
- फिल्म 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।
- फिल्म के जरिए यश चार साल बाद सिनेमाघरों में वापसी कर रहे हैं।
- यश की आखिरी रिलीज फिल्म 2022 में आई 'केजीएफ 2' थी।