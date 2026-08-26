टॉक्सिक पब्लिक रिव्यू: तीन घंटे की फिल्म सजा या मजा? ‘टॉक्सिक’ देखकर क्या बोले दर्शक; यश के लिए कह डाली यह बात

Done with my #Toxic Show. Sorry to say this - This is one of the worst films ever made . Big Disaster 😞#Toxic #Yash — Moviebuff777 (@Moviebuff719685) August 26, 2026

Yash should complete KGF3 instead of trying movies like Toxic. — Blessen T S 🇮🇳 (@hsrablessen) August 26, 2026



First half of #TOXIC was straight up torture. Feels like watching a 90-minute trailer editing is completely off, zero emotional connection, and scene after scene just drags on. My friends literally walked out. Pure pain. pic.twitter.com/8fIRq7o0Km — RANJITH.RNS (@RnsRns88518967) August 26, 2026

Honestly, Toxic was a mixed bag.

Great visuals, good Yash, but the story could’ve been better. Not disappointing, just not extraordinary.



⭐⭐⭐½ Ratings #Toxic #ToxicTheMovie pic.twitter.com/VWY26WOM16 — Aryan (@Iamaryan_1) August 26, 2026

#Toxic first half

Couple action scenes and some portions with Kiara yash are good but the rest just feels tiring to watch. Style over substance so far. https://t.co/76BQuOB0ds — ace 🪖 (@ace__135) August 25, 2026

Dark, raw and unforgettable. Yash’s presence in TOXIC is on another level a visual and sonic beast that demands the big screen experience. Pure madness 💥🔥 4/5#Yash #ToxicTheMovie — Badava_Rascal (@Badavaa_Rascal) August 26, 2026

एक यूजर ने एक्स पर फिल्म की बुराई की है। उसने कहा है कि यह फिल्म बहुत बेकार है। एक दूसरे यूजर ने यश को सलाह देते हुए लिखा 'यश को KGF की अगली कड़ी पर काम करना चाहिए ना कि टॉक्सिक जैसी फिल्म बनानी चाहिए।'एक और दर्शक ने फिल्म के पहले हिस्से के बारे में काफी सख्त राय दी। उन्होंने इसे 'सीधे-सीधे टॉर्चर' बताया और कहा कि यह अनुभव 90 मिनट का ट्रेलर देखने जैसा था। यूजर ने आगे कहा फिल्म एक सीन से दूसरे सीन तक बहुत धीमी गति से आगे बढ़ती है। कुछ दोस्त तो थिएटर से बीच में ही बाहर चले गए थे।एक यूजर ने फिल्म को औसत बताया है। उसने लिखा है 'ईमानदारी से टॉक्सिक मिलिजुली है। विजुअल अच्छे हैं। मगर कहानी और अच्छी हो सकती थी।'एक और यूजर ने फिल्म पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि कियारा और यश के साथ कुछ एक्शन सीन और कुछ हिस्से अच्छे हैं, लेकिन बाकी फिल्म देखने में थकाऊ लगती है।वहीं कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं, जिन्हें फिल्म अच्छी लगी है। उन्होंने शुरूआती प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा 'डार्क, रॉ और कभी न भूलने वाला। 'टॉक्सिक' में यश का अंदाज एकदम अलग लेवल का है। एक ऐसा विजुअल और साउंड का जबरदस्त अनुभव जो बड़े पर्दे पर ही देखा जाना चाहिए। जबरदस्त क्रेज।'