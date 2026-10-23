टॉम स्केरिट: 'एलियन' और 'टॉप गन' फेम दिग्गज अभिनेता का हुआ निधन, 93 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

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वैरायटी के अनुसार उनके प्रचारक ने पुष्टि की है कि बुधवार को उनका निधन हो गया। स्केरिट ने छह दशकों तक चले अपने शानदार करियर में फिल्मों और टेलीविजन, दोनों ही जगह अपने दमदार अंदाज और यादगार अभिनय से खूब नाम कमाया। विज्ञापन

वैरायटी के अनुसार उनके प्रचारक ने पुष्टि की है कि बुधवार को उनका निधन हो गया। स्केरिट ने छह दशकों तक चले अपने शानदार करियर में फिल्मों और टेलीविजन, दोनों ही जगह अपने दमदार अंदाज और यादगार अभिनय से खूब नाम कमाया। हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता टॉम स्केरिट का निधन हो गया है। वह 93 साल के थे। वह 'एलियन' और 'टॉप गन' जैसी क्लासिक फिल्मों में अपने यादगार किरदारों के लिए याद किए जाते हैं। एमी अवॉर्ड विजेता स्केरिट 'पिकेट फेंसेस' में काम करके टीवी की दुनिया में मशहूर हुए।

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कब जीता एमी अवॉर्ड?

टॉम स्केरिट ने 1993 में एमी अवॉर्ड जीता और 1994 में उन्हें 'पिकेट फेंसेस' में जिमी ब्रॉक का किरदार निभाने के लिए ऑफर मिला। बड़े पर्दे पर स्केरिट ने कई तरह की फिल्मों में बेहतरीन और यादगार अभिनय किया।

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इन फिल्मों से भी चर्चा में रहे

उनकी अन्य बेहतरीन फिल्मों में रॉबर्ट ऑल्टमैन की 'मैश' (1970) शामिल है। इसमें उन्होंने सर्जन ड्यूक फॉरेस्ट का किरदार निभाया था। इसके अलावा, रॉबर्ट रेडफोर्ड की फिल्म 'अ रिवर रन्स थ्रू इट' (1992) में वह एक पादरी के रूप में नजर आए। सेठ मैकफर्लेन की कॉमेडी फिल्म 'टेड' (2012) में भी उन्होंने काम किया।