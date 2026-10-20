सहारा रे: जस्टिन बीबर की पूर्व गर्लफ्रेंड का निधन, मौत का कारण साफ नहीं; हाल ही में दिया था बेटी को जन्म

बेटी को दिया जन्म

मातृत्व ने हाल ही में रे के जीवन में एक नया अध्याय जोड़ा था। अपने आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट में, उन्होंने अपनी बेटी के बारे में एक भावपूर्ण संदेश साझा किया था। उन्होंने उस नन्ही बच्ची को लेकर लिखा था कि वह उनका पूरा दिल है।



सहारा का जुड़ा बीबर से नाम

रे ने मॉडलिंग और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी के तौर पर अपना करियर बनाया और अपना खुद का स्विमवियर लेबल, सहारा रे स्विम लॉन्च किया। 2016 में हवाई यात्रा के दौरान जस्टिन बीबर के साथ उनकी तस्वीरें सामने आने के बाद वे सुर्खियों में आईं। उनका नाम ऑस्ट्रेलियाई गायक कोडी सिम्पसन से भी जोड़ा गया था। सहारा के पिता ऑस्ट्रेलियाई सर्फिंग के दिग्गज टोनी रे थे । उन्होंने अपना अधिकांश बचपन ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया के बीच यात्रा करते हुए बिताया।

