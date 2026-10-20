सहारा रे: जस्टिन बीबर की पूर्व गर्लफ्रेंड का निधन, मौत का कारण साफ नहीं; हाल ही में दिया था बेटी को जन्म
Sahara Ray Death: जस्टिन बीबर की एक्स गर्लफ्रेंड सहारा रे का रविवार को निधन हो गया। उन्होंने हाल ही में बेटी को जन्म दिया था। पिछले कुछ साल से वह ग्लैमर की दुनिया से दूर थीं।
विस्तार
मशहूर सिंगर जस्टिन बीबर की एक्स गर्लफ्रेंड सहारा रे का 34 साल की उम्र में निधन हो गया। कुछ महीनों पहले ही वह बेटी की मां बनी थीं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी आखिरी पोस्ट अपने मातृत्व पर ही की थी। जानें क्या लिखा…
कैसे हुई सहारा रे की मौत?
सहारा रे के परिवार ने पुष्टि की है कि 18 अक्टूबर को अस्पताल में करीबी लोगों के बीच उनका निधन हो गया। सहारा एक स्विमवियर डिजाइनर थीं। उनकी मृत्यु का कारण अभी तक नहीं पता चला। टीएमजे से सहारा के परिवार ने कहा, ‘कल रात अस्पताल में परिवार के सदस्यों के बीच उनका निधन हो गया। उन्हें सब बहुत प्यार करते थे।
इस सिंड्रोम से पीड़ित थीं सहारा
बीते दिनों रे ने अपने गिलियन-बैरे सिंड्रोम के साथ जीने के बारे में सार्वजनिक रूप से बात की थी। गिलियन-बैरे सिंड्रोम एक दुर्लभ बीमारी है जिसमें इम्यून प्रणाली नसों पर हमला करती है। उन्होंने बताया कि एक गंभीर कार दुर्घटना के बाद इस बीमारी के कारण उन्हें आंशिक रूप से लकवा हो गया था। उनकी मृत्यु का इस बीमारी से कोई संबंध था या नहीं, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है।
बेटी को दिया जन्म
मातृत्व ने हाल ही में रे के जीवन में एक नया अध्याय जोड़ा था। अपने आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट में, उन्होंने अपनी बेटी के बारे में एक भावपूर्ण संदेश साझा किया था। उन्होंने उस नन्ही बच्ची को लेकर लिखा था कि वह उनका पूरा दिल है।
सहारा का जुड़ा बीबर से नाम
रे ने मॉडलिंग और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी के तौर पर अपना करियर बनाया और अपना खुद का स्विमवियर लेबल, सहारा रे स्विम लॉन्च किया। 2016 में हवाई यात्रा के दौरान जस्टिन बीबर के साथ उनकी तस्वीरें सामने आने के बाद वे सुर्खियों में आईं। उनका नाम ऑस्ट्रेलियाई गायक कोडी सिम्पसन से भी जोड़ा गया था। सहारा के पिता ऑस्ट्रेलियाई सर्फिंग के दिग्गज टोनी रे थे । उन्होंने अपना अधिकांश बचपन ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया के बीच यात्रा करते हुए बिताया।