Death On The Nile में नजर आने वाले हैं अली फजल, ये है फिल्म की कहानी, ट्रेलर रिलीज

ऋचा चड्ढा संग शादी की खबरों के बीच अली फजल हॉलीवुड फिल्म डेथ ऑन द नील में नजर आने वाले हैं। हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है। अली फजल से सोशल मीडिया के जरिए इसकी घोषणा की है।

MURDER WAS JUST THE BEGINNING! Had a blast working with this wonderful bunch .. #deathonthenile Quite the journey .. here’s a peak of the 1st trailer for Death On The Nile , in theatres this October 23. @DOTNMovie @20thcentury pic.twitter.com/Zw2SlbWKD8