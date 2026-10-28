{"_id":"6ae1ca12a30e495eb608c7bc","slug":"harsh-gujral-crack-joke-on-criminals-in-up-infront-of-cm-yogi-adityanath-2026-10-28","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हर्ष गुजराल: 'यूपी में क्राइम खत्म', कॉमेडियन ने सुनाया मजेदार किस्सा, सुनकर हंस पड़े सीएम योगी आदित्यनाथ","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन



ऐसे में हर्ष ने योगी आदित्यनाथ को एक मजेदार किस्सा सुनाकर हंसा दिया। उन्होंने एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाई, जो पहले अपराधी था, लेकिन बाद में केले बेचने लगा। हर्ष का यह किस्सा सुनकर मुख्यमंत्री अपनी हंसी नहीं रोक पाए। इसका वीडियो हर्ष ने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। विज्ञापन स्टैंड-अप कॉमेडियन हर्ष गुजराल ने 27 अक्टूबर को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्हें 'क्रिएटर ऑफ द ईयर' अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे।

Trending Videos

हर्ष ने की मुख्यमंत्री की तारीफ

वीडियो में हर्ष मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभालने के लिए मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें यकीन है कि पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी का बोझ उनके कंधों पर होगा। यह सुनकर योगी आदित्यनाथ मुस्कुराने लगे।

विज्ञापन

हर्ष ने सुनाया मजेदार किस्सा

इसके बाद हर्ष ने लखनऊ के अपने एक पुराने दौरे का किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि वह एक बार कॉमेडी शो के लिए लखनऊ आए थे। शहर में घूमते हुए उनकी मुलाकात एक केले बेचने वाले से हुई। हर्ष ने उससे पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश में अब भी अपराध होते हैं?



इस पर केले बेचने वाले ने जवाब दिया कि प्रदेश में अपराध पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। जब हर्ष ने उससे पूछा कि उसे यह बात कैसे पता, तो उसने ऐसा जवाब दिया कि सभी हंसने लगे।



केले बेचने वाले ने बताया कि वह खुद पहले अपराधी था, लेकिन अब केले बेचता है। उसका यह जवाब सुनकर हर्ष गुजराल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जोर-जोर से हंसने लगे। वहां मौजूद लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए।

विज्ञापन