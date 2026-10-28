बीपी सिंह का अंतिम संस्कार: निर्देशक को अंतिम विदाई देने पहुंची 'सीआईडी' की टीम, नम आंखों से दी श्रद्धांजलि
- टीवी के लोकप्रिय शो 'सीआईडी' और 'आहट' के निर्माता-निर्देशक बीपी सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे।
- 27 अक्तूबर को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया।
- उनके निधन के बाद फिल्मी जगत के कई सितारे उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे।
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बीपी सिंह के निधन के बाद 'सीआईडी' की टीम के सदस्य उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। इस दौरान शो की कास्ट नजर आईं।
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अभिनेता दयानंद शेट्टी ने अपने प्रिय निर्माता को श्रद्धांजलि दी।
वहीं, अभिनेता ऋषिकेश पांडे और आदित्य श्रीवास्तव भी उन्हें अंतिम सम्मान देने पहुंचे।
- बीपी सिंह का जन्म देहरादून में हुआ था।
- उन्होंने भारतीय टेलीविजन का सबसे लंबे समय तक चलने वाला क्राइम शो 'सीआईडी' बनाया।
- यह शो साल 1998 में शुरू हुआ और दो दशकों तक चला।
- उन्होंने इस शो के सिर्फ निर्माण और निर्देशन की ही जिम्मेदारी नहीं निभाई थी, बल्कि समय-समय पर डीसीपी शमशेर सिंह चित्रोले का किरदार भी निभाया।
- साल 2010 में उनके शो की ओर से 'सीआईडी गैलेंट्री अवॉर्ड्स' की शुरुआत भी की गई थी।
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