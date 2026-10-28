बीपी सिंह का अंतिम संस्कार: निर्देशक को अंतिम विदाई देने पहुंची 'सीआईडी' की टीम, नम आंखों से दी श्रद्धांजलि

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बीपी सिंह का पूरा नाम बृजेंद्र पाल सिंह था। वे 77 वर्ष के थे। 27 अक्तूबर को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। 'सीआईडी' और 'आहट' जैसे चर्चित धारावाहिकों के जरिए उन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई। उनके बनाए शो आज भी टीवी दर्शकों के बीच याद किए जाते हैं।