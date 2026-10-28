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बीपी सिंह का अंतिम संस्कार: निर्देशक को अंतिम विदाई देने पहुंची 'सीआईडी' की टीम, नम आंखों से दी श्रद्धांजलि

Wed, 28 Oct 2026 04:05 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Wed, 28 Oct 2026 04:05 PM IST
सार

  • टीवी के लोकप्रिय शो 'सीआईडी' और 'आहट' के निर्माता-निर्देशक बीपी सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। 
  • 27 अक्तूबर को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। 
  • उनके निधन के बाद फिल्मी जगत के कई सितारे उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। 

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Dayanand Shetty And Team Pay Tribute After CID Producer BP Singh Dies At 77
निर्माता-निर्देशक बीपी सिंह - फोटो : इंस्टाग्राम

विस्तार
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बीपी सिंह का पूरा नाम बृजेंद्र पाल सिंह था। वे 77 वर्ष के थे। 27 अक्तूबर को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। 'सीआईडी' और 'आहट' जैसे चर्चित धारावाहिकों के जरिए उन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई। उनके बनाए शो आज भी टीवी दर्शकों के बीच याद किए जाते हैं।
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बीपी सिंह के निधन के बाद 'सीआईडी' की टीम के सदस्य उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। इस दौरान शो की कास्ट नजर आईं। 
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अभिनेता दयानंद शेट्टी ने अपने प्रिय निर्माता को श्रद्धांजलि दी। 

 

 

 

 

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वहीं, अभिनेता ऋषिकेश पांडे और आदित्य श्रीवास्तव भी उन्हें अंतिम सम्मान देने पहुंचे।

 

 

 

 

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Dayanand Shetty And Team Pay Tribute After CID Producer BP Singh Dies At 77
सीआईडी की टीम - फोटो : इंस्टाग्राम
दो दशक तक चला था 'सीआईडी'
  • बीपी सिंह का जन्म देहरादून में हुआ था।
  • उन्होंने भारतीय टेलीविजन का सबसे लंबे समय तक चलने वाला क्राइम शो 'सीआईडी' बनाया।
  • यह शो साल 1998 में शुरू हुआ और दो दशकों तक चला।
  • उन्होंने इस शो के सिर्फ निर्माण और निर्देशन की ही जिम्मेदारी नहीं निभाई थी, बल्कि समय-समय पर डीसीपी शमशेर सिंह चित्रोले का किरदार भी निभाया।
  • साल 2010 में उनके शो की ओर से 'सीआईडी गैलेंट्री अवॉर्ड्स' की शुरुआत भी की गई थी।

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