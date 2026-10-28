अनिरुद्ध और काव्या की शादी: विदेश में लेंगे सात फेरे, यहां होगा ग्रैंड रिसेप्शन; निमंत्रण पत्र हुआ वायरल

अनिरुद्ध और काव्या की शादी की चर्चाओं के बीच उनके रिसेप्शन का खास निमंत्रण पत्र भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। सोशल मीडिया पर सामने आए इस कार्ड को रंजनी अयंगर के डिजाइन स्टूडियो 'पिंक व्हिसल मैन' ने तैयार किया है।इस निमंत्रण पत्र को आइवरी और हल्के नीले रंग के बॉक्स में रखा गया है। इसमें उभरी हुई डिजाइन, बारीक सजावट और पुराने दौर की शाही मुहर जैसी खासियतें दिखाई देती हैं।कार्ड का डिजाइन बारोक शैली से प्रेरित बताया जा रहा है। इसकी खास बनावट और शाही अंदाज इसे दूसरे निमंत्रण पत्रों से अलग बनाते हैं। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें सामने आने के बाद लोग इसके डिजाइन और भव्य अंदाज की चर्चा कर रहे हैं।हालांकि, रिसेप्शन के निमंत्रण पत्र के सामने आने के बाद भी शादी से जुड़ी कई अहम जानकारियों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।