अनिरुद्ध और काव्या की शादी: विदेश में लेंगे सात फेरे, यहां होगा ग्रैंड रिसेप्शन; निमंत्रण पत्र हुआ वायरल
- अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं।
- इस बीच, कपल के चेन्नई में होने वाले रिसेप्शन का निमंत्रण पत्र भी वायरल हो गया है।
- जानें कहां तक पहुंची शादी की तैयारी।
विस्तार
ग्रीस में शादी, चेन्नई में होगा रिसेप्शन
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनिरुद्ध और काव्या ग्रीस में एक निजी समारोह में शादी कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि शादी 10 और 11 नवंबर को हो सकती है। इस समारोह में परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों के शामिल होने की उम्मीद है।
हालांकि, शादी की तारीख और ग्रीस में होने वाले समारोह की जगह को लेकर अभी तक दोनों की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।
वहीं, चेन्नई में होने वाले रिसेप्शन को लेकर काफी चर्चा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह कार्यक्रम 21 नवंबर को आईटीसी ग्रैंड चोला होटल में आयोजित किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस समारोह में राजनीति, फिल्म और अन्य क्षेत्रों की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हो सकती हैं।
अनिरुद्ध और काव्या की शादी की चर्चाओं के बीच उनके रिसेप्शन का खास निमंत्रण पत्र भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। सोशल मीडिया पर सामने आए इस कार्ड को रंजनी अयंगर के डिजाइन स्टूडियो 'पिंक व्हिसल मैन' ने तैयार किया है।
इस निमंत्रण पत्र को आइवरी और हल्के नीले रंग के बॉक्स में रखा गया है। इसमें उभरी हुई डिजाइन, बारीक सजावट और पुराने दौर की शाही मुहर जैसी खासियतें दिखाई देती हैं।
कार्ड का डिजाइन बारोक शैली से प्रेरित बताया जा रहा है। इसकी खास बनावट और शाही अंदाज इसे दूसरे निमंत्रण पत्रों से अलग बनाते हैं। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें सामने आने के बाद लोग इसके डिजाइन और भव्य अंदाज की चर्चा कर रहे हैं।
हालांकि, रिसेप्शन के निमंत्रण पत्र के सामने आने के बाद भी शादी से जुड़ी कई अहम जानकारियों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी के रिसेप्शन की डेट सामने आ चुकी है। मगर, शादी की डेट का अभी आधिकारिक तौर पर पता नहीं चला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपल की शादी 11 नवंबर को ग्रीस में हो सकती है।
कौन हैं काव्या मारन?
काव्या मारन, सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन और कावेरी मारन की बेटी हैं। वे सन ग्रुप के स्वामित्व वाली आईपीएल फ्रैंचाइजी, सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़ी हैं। आईपीएल मैचों में अक्सर काव्या को देखा जाता है।
अनिरुद्ध को सबसे पहले बड़ी लोकप्रियता 'कोलावरी डी' गाने से मिली थी। इसे बाद उन्होंने धीरे-धीरे साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी पकड़ बनाई। उन्होंने कैथी', 'लियो' और 'विक्रम' समेत कई हिट फिल्मों के लिए गाने और बैकग्राउंड म्यूजिक दिया।
शाहरुख खान की 'जवान' का म्यूजिक भी इन्होंने ही तैयार किया। फिर, रजनीकांत की बीते साल आई 'कुली' का म्यूजिक दिया। हालिया काम की बात करें तो रजनीकांत की 'जेलर 2' में भी अनिरुद्ध का ही म्यूजिक है।
इसके अलावा साल के आखिर में रिलीज होने जा रही शाहरुख खान की 'किंग' के म्यूजिक की जिम्मेदारी इनके कंधों पर ही है। दिलचस्प बात यह है कि अनिरुद्ध ने जो फिल्में बनाईं, उनमें से अधिकांश फिल्में उनके होने वाले ससुर कलानिधि मारन ने प्रोड्यूस की हैं।
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