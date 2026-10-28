दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट: सुरक्षा चिंताओं के बीच 2000 गार्ड तैनात, यह है भीड़ को कंट्रोल करने की प्लानिंग

इन अतिरिक्त सुरक्षा गार्डों का काम कतारों को व्यवस्थित करना, हेल्प डेस्क पर मौजूद रहना, टिकट धारकों को उनके प्रवेश द्वार तक पहुंचाना और स्टेडियम के चारों ओर लोगों की आवाजाही को सुव्यवस्थित रखना होगा।ट्रैफिक जाम से बचने के लिए पुलिस ने स्टेडियम के चारों ओर 500 से 700 मीटर के दायरे को वाहनों के लिए प्रतिबंधित रखने और इसे केवल पैदल चलने वालों के लिए आरक्षित करने की योजना बनाई है। इस प्रतिबंधित क्षेत्र में केवल कलाकार के काफिले और विशेष इवेंट पास वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा आयोजकों को अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था करने और कैब सर्विस के साथ जुड़ने का निर्देश दिया गया है, ताकि लोगों के आने-जाने में दिक्कत ना हो।