बॉक्स ऑफिस: वर्किंग डे में भी 'हनुमान अंश' का दबदबा, नहीं बढ़ रहा कुणाल और करीना की फिल्मों की कमाई का ‘दायरा’

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फिल्म ‘दायरा’ की नहीं बढ़ी कमाई

अपनी रिलीज से चौथे दिन करीना कपूर अभिनीत फिल्म ‘दायरा’ का कलेक्शन संतोषजनक नहीं रहा। अपने पहले वीकेंड पर फिल्म ने तीन दिनों में मात्र 4.50 करोड़ ही कमाई की। वहीं सोमवार को सिर्फ 45 लाख रुपये ही कमाये। इस तरह फिल्म ‘दायरा’ का टोटल कलेक्शन चार दिनों में मात्र 4.95 करोड़ रुपये ही हो पाया है। विज्ञापन



फिल्म 'हनुमान अंश' का जलवा अब भी बॉक्स ऑफिस पर बरकरार है। अपनी रिलीज के कई हफ्तों बाद भी फिल्म की कमाई जारी है। वहीं ‘दायरा’ और ‘वाइब’ से ज्यादा दर्शक हॉलीवुड की फिल्म ‘रेसिडेंट ईविल’ में देखने को मिल रहे हैं। जानें कितना रहा सोमवार का कलेक्शन।