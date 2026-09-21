सना सईद: 38 की हुईं राहुल की 'अंजलि'; 14 साल पहले की आखिरी फिल्म, कई रियलिटी शो करने के बाद अब टीवी से भी गायब

आठ साल की उम्र में किया था डेब्यू

सना का जन्म 22 सितंबर 1988 को मुंबई में हुआ था। सना सईद ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 'कुछ कुछ होता है' से की थी। उनके इस रोल को फिल्म में बेहद पसंद किया गया था। इस फिल्म के बाद सना ने दो और बड़ी बॉलीवुड फिल्मों- 'हर दिल जो प्यार करेगा' और 'बादल' में भी काम किया था। हालांकि, सना ने इन फिल्म के बाद फिल्मों से दूरी बना ली थी।