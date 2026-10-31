बॉक्स ऑफिस: 'जेलर 2' का दबदबा कायम, 'उड़ता तीर' ने कितना दिखाया दमखम? जानें 'नई-नवेली' और 'प्रहार' का हाल

'प्रहार' और 'नई नवेली' में कौन आगे?

यामी गौतम अभिनीत हॉरर कॉमेडी फिल्म 'नई नवेली' की कमाई में लगातार गिरावट आ रही है। इसने गुरुवार को 25 लाख रुपये कमाए थे। वहीं, कल शुक्रवार को 15वें दिन कमाई 20 लाख रुपये रही। 'नई नवेली' का टोटल नेट कलेक्शन 26.02 करोड़ रुपये हो गया है। 'नई नवेली' के साथ ही 'प्रहार' भी रिलीज हुई थी। 'प्रहार' ने गुरुवार को 28 लाख रुपये का कारोबार किया था। वहीं, बीते दिन शुक्रवार को 29 लाख रुपये कमाए। इसी के साथ 'प्रहार' का टोटल नेट कलेक्शन 21.86 करोड़ रुपये हो चुका है।