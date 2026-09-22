अनंत नाग: 'आश्रम में पला बढ़ा, पापी पेट के लिए..'; सम्मान पाकर भावुक हुए अभिनेता, सुनाई संघर्ष की कहानी

VIDEO | Ekta Nagar, Kevadia: After receiving Dadasaheb Phalke Award at the 72nd National Film Awards, veteran actor Anant Nag says, “The majesty of this function, I have not attended many, or perhaps any, such gatherings. But I am very happy to be here with all of you today. As… pic.twitter.com/DOVwyzrTXx — Press Trust of India (@PTI_News) September 22, 2026

आगे सबका धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा, 'मुझे बहुत शानदार मौके कन्नड़ इंडस्ट्री में मिले। बहुत सपोर्ट मिला। मैं बहुत आभारी हूं। मैं कुछ लोगों को याद करना चाहता हूं। उन लोगों को, जो एक्टिंग के 55 साल के मेरे करियर में मेरे साथ रहे। ये अवॉर्ड सिर्फ मेरे लिए नहीं है। ये हर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डायलॉग राइटर, सॉन्ग राइटर, मेकअप आर्टिस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए है।'अनंत आगे बोले, 'ये अवॉर्ड लाखों लोगों के लिए है, जिन्होंने मेरे लिए अपने जहन और दिलों में जगह बनाई। ये देश मेरी जन्मभूमि है, कर्नाटक मेरी कर्मभूमि है। जन्मभूमि, कर्मभूमि और भारत मेरी धर्मभूमि भी है। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पिछले 70 दशकों के लिए। शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।'