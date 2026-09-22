आईफा डिजिटल अवार्ड्स 2027: पंकज त्रिपाठी पहली बार संभालेंगे अवॉर्ड शो की कमान, कब होगा शो और क्या होगा खास?

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उत्साह के साथ थोड़ी घबराहट

पंकज त्रिपाठी के लिए यह मौका काफी खास है। उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट में कहा, 'एक अभिनेता के लिए कुछ पल ऐसे होते हैं, जब थोड़ी ज्यादा घबराहट और बहुत ज्यादा उत्साह होता है। पहली बार आईफा डिजिटल अवार्ड्स को होस्ट करना भी मेरे लिए ऐसा ही एक पल है। मैंने अपने सफर का ज्यादातर समय कैमरे के सामने किरदार निभाते हुए और कहानियां सुनाते हुए बिताया है। ऐसे में आईफा के मंच पर बिल्कुल अलग भूमिका में जाना मेरे लिए रोमांचक और खास है। यह मेरा पहला अवॉर्ड शो होस्ट करने का अनुभव होगा, इसलिए यह पल मेरे लिए और भी खास है।'

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फिल्मों में शानदार एक्टिंग से सबका दिल जीतने वाले पंकज त्रिपाठी आईफा डिजिटल अवार्ड्स 2027 को होस्ट करने वाले हैं। यह पहली बार होगा, जब पंकज किसी अवॉर्ड शो की मेजबानी करेंगे।