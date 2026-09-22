आईफा डिजिटल अवार्ड्स 2027: पंकज त्रिपाठी पहली बार संभालेंगे अवॉर्ड शो की कमान, कब होगा शो और क्या होगा खास?
IIFA Digital Awards 2027: अभिनेता पंकज त्रिपाठी अब अवॉर्ड शो की होस्टिंग करते नजर आएंगे। जानिए समारोह में क्या कुछ होगा खास।
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उत्साह के साथ थोड़ी घबराहट
पंकज त्रिपाठी के लिए यह मौका काफी खास है। उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट में कहा, 'एक अभिनेता के लिए कुछ पल ऐसे होते हैं, जब थोड़ी ज्यादा घबराहट और बहुत ज्यादा उत्साह होता है। पहली बार आईफा डिजिटल अवार्ड्स को होस्ट करना भी मेरे लिए ऐसा ही एक पल है। मैंने अपने सफर का ज्यादातर समय कैमरे के सामने किरदार निभाते हुए और कहानियां सुनाते हुए बिताया है। ऐसे में आईफा के मंच पर बिल्कुल अलग भूमिका में जाना मेरे लिए रोमांचक और खास है। यह मेरा पहला अवॉर्ड शो होस्ट करने का अनुभव होगा, इसलिए यह पल मेरे लिए और भी खास है।'
डिजिटल एंटरटेनमेंट के बारे में बात करते हुए पंकज ने कहा कि डिजिटल दुनिया ने कहानियों के बनने, लोगों तक पहुंचने और उन्हें पसंद किए जाने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। उन्होंने कहा कि आईफा की ओर से डिजिटल एंटरटेनमेंट और नई पीढ़ी की कहानियों को पहचान मिलना काफी मायने रखता है।
पंकज ने यह भी कहा कि वह आईफा डिजिटल अवार्ड्स के मंच पर अपनी 'एनर्जी, गर्मजोशी और उम्मीद है कि थोड़ी-सी हंसी' लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि वह इस बार मंच के दूसरी तरफ से इस पूरे आयोजन का अनुभव करने के लिए काफी एक्साइटेड हैं।
- आईएफए वीकेंड और अवॉर्ड्स का 27वां एडिशन 22 और 23 जनवरी 2027 को अबू धाबी के यास आइलैंड स्थित एतिहाद एरिना में आयोजित किया जाएगा।
- वहीं, मुख्य आईफा डिजिटल अवार्ड्स समारोह को करण जौहर और वरुण धवन होस्ट करेंगे।
- आईफा 2027 में सलमान खान, करीना कपूर खान और जाह्नवी कपूर समेत कई बॉलीवुड सितारों के परफॉर्म करने की भी उम्मीद है।
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