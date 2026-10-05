शिवालिका: 'दृश्यम 3' देख छलक पड़े निर्देशक अभिषेक पाठक की पत्नी के आंसू, एंड क्रेडिट्स में मिला क्या सरप्राइज?

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वीडियो में एक्ट्रेस ने फिल्म के एंड क्रेडिट्स में अभिषेक की तरफ से उनके लिए लिखे गए खास थैंक्यू नोट की झलक दिखाई और उसे देखकर ही शिवालिका की आंखों में आंसू आ भी गए। आइए जानते हैं कि उस खास एंड क्रेडिट्स में आखिर ऐसा क्या लिखा था। विज्ञापन अभिनेत्री शिवालिका ओबेरॉय अपने पति और फिल्ममेकर अभिषेक पाठक की हालिया निर्देशित फिल्म 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' देखने थिएटर पहुंचीं। फिल्म देखने के दौरान शिवालिका इमोशनल हो गईं। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया।

क्या इमोशनल हुईं शिवालिका?

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में शिवालिका बड़े पर्दे पर फिल्म के एंड क्रेडिट्स देखती नजर आ रही हैं। एंड क्रेडिट्स नोट में अभिषेक ने फिल्म बनाने के सफर में शिवालिका के सपोर्ट के लिए उनका शुक्रिया अदा किया था। अभिनेत्री ने बताया कि जब उन्होंने फिल्म में अपना नाम देखा तो वह इमोशनल हो गईं। वीडियो शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'जब मैंने इसे बड़े पर्दे पर देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे जो मैसेज मिल रहे हैं, उन्हें देखकर लगता है कि मैं अकेली नहीं हूं, जिसे यह पल इतना खास लगा।'





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शिवालिका ने कही ये बात

शिवालिका ने आगे बताया कि 'दृश्यम 3' पर काम करने के दौरान उन्होंने और अभिषेक ने कई मुश्किल दौर देखे। एक्ट्रेस ने लिखा, 'जब तुमने यह सफर शुरू किया था, तब जिंदगी हमारे सामने बहुत कुछ लाने वाली थी। कई त्याग, मुश्किल दिन, एक-दूसरे से दूर रहने का समय और ऐसे कई पल आए, जिन्होंने हमें परखा। लेकिन इन सबके बीच मुझे तुम पर, तुम्हारी सोच और जो तुम बना रहे थे उस पर भरोसा था।'



एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'आज जब पूरी दुनिया तुम्हारी बनाई फिल्म का जश्न मना रही है, तो लगता है कि हर मुश्किल पल इसके लायक था। कभी-कभी मैं आरिका को देखती हूं और सोचती हूं... एक दिन उसे यह जानकर कितनी खुशी होगी कि उसके पिता ने 'दृश्यम' का निर्देशन किया था। तुम्हारी पत्नी होने पर मुझे बेहद गर्व है।'

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