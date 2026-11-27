झंडे, बैनर से लेकर मेकअप तक पर बैन: दिलजीत दोसांझ के मुंबई कॉन्सर्ट से पहले बदले नियम, जानें क्यों लिया फैसला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: राजश्री वर्मा Updated Fri, 27 Nov 2026 11:24 AM IST
सार
- दिलजीत दोसांझ आज मुंबई में कॉन्सर्ट करने वाले हैं।
- इस कॉन्सर्ट से पहले अब कुछ जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
- इसके तहत सिंगर के कॉन्सर्ट में कई चीजें ले जाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है।
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विस्तार
पंजाबी सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने 'ऑरा इंडिया टूर 2026' को लेकर चर्चा में हैं। देश के अलग-अलग शहरों में उनके कॉन्सर्ट को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में अब दिलजीत मुंबई में अपना अगला कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं।
27 नवंबर को मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में होने वाले इस म्यूजिक इवेंट में शामिल लोगों के लिए बुकमायशो ने कुछ जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कॉन्सर्ट में कई चीजें ले जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
इस लिस्ट में झंडे, बैनर, पोस्टर से लेकर पेन, डियोड्रेंट और मेकअप के सामान तक शामिल हैं। ऐसे में अगर आप भी दिलजीत के इस कॉन्सर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले प्रतिबंधित चीजों की यह लिस्ट जरूर देख लें।
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27 नवंबर को मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में होने वाले इस म्यूजिक इवेंट में शामिल लोगों के लिए बुकमायशो ने कुछ जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कॉन्सर्ट में कई चीजें ले जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
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इस लिस्ट में झंडे, बैनर, पोस्टर से लेकर पेन, डियोड्रेंट और मेकअप के सामान तक शामिल हैं। ऐसे में अगर आप भी दिलजीत के इस कॉन्सर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले प्रतिबंधित चीजों की यह लिस्ट जरूर देख लें।
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झंडे और बैनर ले जाने पर रोक
बुकमायशो की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, कॉन्सर्ट में किसी भी तरह के झंडे, बैनर, साइन और पोस्टर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यहां तक कि हाथ से बनाए गए पोस्टर और बैनर भी अंदर नहीं ले जा सकेंगे।
यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब कुछ महीने पहले कनाडा के कैलगरी में दिलजीत के कॉन्सर्ट के दौरान खालिस्तान समर्थक झंडे दिखाए जाने पर विवाद हुआ था। मई में हुए इस कार्यक्रम में दिलजीत ने कथित तौर पर अपनी सिक्योरिटी टीम से झंडे लेकर आए लोगों को हटाने के लिए कहा था। इसके बाद पंजाबी समुदाय के कुछ लोगों ने उनकी आलोचना भी की थी।
हालांकि, बाद में दिलजीत ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए सफाई दी थी। उन्होंने पंजाबी भाषा में किए गए एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा था कि फैंस अक्सर अपने शहर या देश का नाम बताने और समर्थन जताने के लिए बैनर या झंडे लेकर आते हैं। उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर कोई इन्हीं बैनर का इस्तेमाल वेन्यू के बाहर उनके फैंस को गाली देने या परेशान करने के लिए करता है और फिर उसी हरकत को कॉन्सर्ट के अंदर दोहराने की कोशिश करता है, तो वह इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।
बुकमायशो की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, कॉन्सर्ट में किसी भी तरह के झंडे, बैनर, साइन और पोस्टर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यहां तक कि हाथ से बनाए गए पोस्टर और बैनर भी अंदर नहीं ले जा सकेंगे।
यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब कुछ महीने पहले कनाडा के कैलगरी में दिलजीत के कॉन्सर्ट के दौरान खालिस्तान समर्थक झंडे दिखाए जाने पर विवाद हुआ था। मई में हुए इस कार्यक्रम में दिलजीत ने कथित तौर पर अपनी सिक्योरिटी टीम से झंडे लेकर आए लोगों को हटाने के लिए कहा था। इसके बाद पंजाबी समुदाय के कुछ लोगों ने उनकी आलोचना भी की थी।
हालांकि, बाद में दिलजीत ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए सफाई दी थी। उन्होंने पंजाबी भाषा में किए गए एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा था कि फैंस अक्सर अपने शहर या देश का नाम बताने और समर्थन जताने के लिए बैनर या झंडे लेकर आते हैं। उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर कोई इन्हीं बैनर का इस्तेमाल वेन्यू के बाहर उनके फैंस को गाली देने या परेशान करने के लिए करता है और फिर उसी हरकत को कॉन्सर्ट के अंदर दोहराने की कोशिश करता है, तो वह इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।
दिलजीत के मुंबई कॉन्सर्ट में इन चीजों पर रहेगी पाबंदी
बुकमायशो ने कॉन्सर्ट में आने वाले लोगों के लिए प्रतिबंधित चीजों की पूरी लिस्ट जारी की है। इसमें शामिल हैं:
बुकमायशो ने कॉन्सर्ट में आने वाले लोगों के लिए प्रतिबंधित चीजों की पूरी लिस्ट जारी की है। इसमें शामिल हैं:
- झंडे, बैनर और पोस्टर: किसी भी तरह के झंडे, साइन, बैनर और पोस्टर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। हाथ से बनाए गए पोस्टर भी प्रतिबंधित हैं।
- नुकीली चीजें: चाकू, ब्लेड, नुकीली ज्वेलरी और अन्य खतरनाक वस्तुएं अंदर नहीं ले जा सकेंगे।
- लिखने और आग जलाने का सामान: पेन, मार्कर, लाइटर और लेजर पॉइंटर ले जाने पर रोक है।
- फेंकने वाली चीजें: पानी से भरे गुब्बारे, अंडे और इस तरह की अन्य चीजें प्रतिबंधित हैं।
- पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स: एयरोसोल, स्प्रे सनस्क्रीन, डियोड्रेंट और क्रीम समेत मेकअप के सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
- बोतलें और छाते: कांच, धातु या प्लास्टिक की खाली बोतलें और छाते अंदर नहीं ले जा सकेंगे।
- इलेक्ट्रॉनिक और रिकॉर्डिंग उपकरण: प्रोफेशनल कैमरे, ट्राइपॉड, सेल्फी स्टिक, गोप्रो, ड्रोन और अन्य रिकॉर्डिंग डिवाइस प्रतिबंधित हैं।
- बैग और गैजेट्स: बड़े बैग, बैकपैक, लैपटॉप और टैबलेट ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
इन बातों का भी रखें ध्यान
हालांकि, कॉन्सर्ट में पावर बैंक ले जाने की अनुमति दी गई है। वहीं, अगर किसी व्यक्ति को दवाइयां साथ ले जानी हैं, तो उसके पास वैध मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन होना जरूरी है। इसके अलावा सभी लोगों को पहचान के लिए सरकार की ओर से जारी वैध फोटो आईडी साथ रखने की सलाह दी गई है।
आयोजकों ने कॉन्सर्ट में आने वाले लोगों से समय से पहले वेन्यू पहुंचने और मौके पर मौजूद स्टाफ के निर्देशों का पालन करने को भी कहा है, ताकि एंट्री के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। बता दें कि दिलजीत दोसांझ का मुंबई कॉन्सर्ट के बाद 29 नवंबर को बेंगलुरु में परफॉर्म करेंगे।
हालांकि, कॉन्सर्ट में पावर बैंक ले जाने की अनुमति दी गई है। वहीं, अगर किसी व्यक्ति को दवाइयां साथ ले जानी हैं, तो उसके पास वैध मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन होना जरूरी है। इसके अलावा सभी लोगों को पहचान के लिए सरकार की ओर से जारी वैध फोटो आईडी साथ रखने की सलाह दी गई है।
आयोजकों ने कॉन्सर्ट में आने वाले लोगों से समय से पहले वेन्यू पहुंचने और मौके पर मौजूद स्टाफ के निर्देशों का पालन करने को भी कहा है, ताकि एंट्री के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। बता दें कि दिलजीत दोसांझ का मुंबई कॉन्सर्ट के बाद 29 नवंबर को बेंगलुरु में परफॉर्म करेंगे।