27 नवंबर को मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में होने वाले इस म्यूजिक इवेंट में शामिल लोगों के लिए बुकमायशो ने कुछ जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कॉन्सर्ट में कई चीजें ले जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।इस लिस्ट में झंडे, बैनर, पोस्टर से लेकर पेन, डियोड्रेंट और मेकअप के सामान तक शामिल हैं। ऐसे में अगर आप भी दिलजीत के इस कॉन्सर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले प्रतिबंधित चीजों की यह लिस्ट जरूर देख लें।

झंडे और बैनर ले जाने पर रोक

बुकमायशो की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, कॉन्सर्ट में किसी भी तरह के झंडे, बैनर, साइन और पोस्टर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यहां तक कि हाथ से बनाए गए पोस्टर और बैनर भी अंदर नहीं ले जा सकेंगे।



यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब कुछ महीने पहले कनाडा के कैलगरी में दिलजीत के कॉन्सर्ट के दौरान खालिस्तान समर्थक झंडे दिखाए जाने पर विवाद हुआ था। मई में हुए इस कार्यक्रम में दिलजीत ने कथित तौर पर अपनी सिक्योरिटी टीम से झंडे लेकर आए लोगों को हटाने के लिए कहा था। इसके बाद पंजाबी समुदाय के कुछ लोगों ने उनकी आलोचना भी की थी।



हालांकि, बाद में दिलजीत ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए सफाई दी थी। उन्होंने पंजाबी भाषा में किए गए एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा था कि फैंस अक्सर अपने शहर या देश का नाम बताने और समर्थन जताने के लिए बैनर या झंडे लेकर आते हैं। उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर कोई इन्हीं बैनर का इस्तेमाल वेन्यू के बाहर उनके फैंस को गाली देने या परेशान करने के लिए करता है और फिर उसी हरकत को कॉन्सर्ट के अंदर दोहराने की कोशिश करता है, तो वह इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।