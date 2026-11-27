{"_id":"6b08fbbf368200724b0ebe2d","slug":"king-shahrukh-khan-suhana-movie-runtime-set-3-hours-17-minutes-report-2026-11-27","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"किंग: 20 साल बाद लंबी फिल्म लेकर आ रहे शाहरुख खान? रनटाइम को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म 'किंग' को लेकर फैंस के बीच उत्साह लगातार बढ़ रहा है। फिल्म की रिलीज जैसे-जैसे करीब आ रही है, इससे जुड़ी नई जानकारियां भी सामने आ रही हैं। अब फिल्म के रनटाइम को लेकर एक अपडेट सामने आया है, जिसके मुताबिक सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी यह फिल्म 3 घंटे से भी ज्यादा लंबी हो सकती है। अगर यह जानकारी सही साबित होती है, तो 'किंग' पिछले करीब 20 साल में शाहरुख खान की सबसे लंबी फिल्मों में से एक होगी।

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कितना होगा 'किंग' का रनटाइम?

अमेरिकी मूवी टिकटिंग वेबसाइट फैंडैंगो की लिस्टिंग के मुताबिक, 'किंग' का रनटाइम 3 घंटे 17 मिनट बताया गया है। हालांकि, इससे पहले सामने आई रिपोर्ट्स में फिल्म की लंबाई करीब 2 घंटे 35 मिनट बताई गई थी। ऐसे में फिल्म के रनटाइम को लेकर सामने आई यह नई जानकारी चर्चा में है। फिलहाल मेकर्स की ओर से फिल्म की फाइनल अवधि को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।



अगर फैंडैंगो की लिस्टिंग सही है, तो करीब 20 साल बाद शाहरुख खान की कोई फिल्म तीन घंटे से ज्यादा लंबी होगी। इससे पहले करण जौहर की फिल्म 'कभी अलविदा ना कहना' तीन घंटे के आंकड़े को पार कर गई थी। वहीं, शाहरुख की हालिया ब्लॉकबस्टर फिल्मों 'पठान' का रनटाइम 2 घंटे 26 मिनट और 'जवान' का रनटाइम 2 घंटे 49 मिनट था।

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