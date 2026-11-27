{"_id":"6b09044496efdf88a501eb96","slug":"sanki-suniel-shetty-meet-mp-cm-mohan-yadav-during-visit-bhopal-for-shooting-new-movie-2026-11-27","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"एमपी में शुरू होगी सनकी की शूटिंग: सीएम मोहन यादव से मिले सुनील शेट्टी, जानें क्या है तैयारी?","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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सुनील शेट्टी की इस मुलाकात के बाद मध्य प्रदेश एक बार फिर फिल्म शूटिंग को लेकर सुर्खियों में है। आइए जानते हैं कि आखिर फिल्ममेकर्स अपनी कई फिल्मों में मध्य प्रदेश को शूटिंग के लिए क्यों चुनते हैं? विज्ञापन अहान शेट्टी की अपकमिंग फिल्म 'सनकी' की शूटिंग को लेकर मध्य प्रदेश में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी सिलसिले में अभिनेता सुनील शेट्टी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। दोनों के बीच प्रदेश में फिल्म की शूटिंग और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।

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सीएम से की सुनील शेट्टी ने मुलाकात

फिल्म 'सनकी' की शूटिंग के सिलसिले में भोपाल पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता और निर्माता सुनील शेट्टी ने मुख्यमंत्री आवास पर सीएम मोहन यादव से मुलाकात की। इसका वीडियो सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर काफी वायरल हो रहा है।



कब रिलीज होगी फिल्म 'सनकी'

फिल्म 'सनकी' एक एक्शन और लव स्टोरी पर आधारित फिल्म है। इसमें सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन टीनू सुरेश देसाई कर रहे हैं। फिल्म में रोमांस, इमोशन और एक्शन का मेल देखने को मिलेगा। बता दें कि इसे 2027 की पहली छमाही में सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना है।

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शूटिंग के लिए क्यों पसंद किया जाता है मध्य प्रदेश?

मध्य प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग करना फिल्ममेकर्स के लिए कई तरह से आसान है। यहां पर किले, महल, जंगल, नदियां, घाट, गांव और बड़े शहर जैसी कई तरह की लोकेशन मिल जाती हैं। इससे फिल्म निर्माताओं को अलग-अलग जगहों पर जाने की जरूरत कम पड़ती है।



इसके अलावा, सरकार ने शूटिंग की परमिशन को आसान बनाने के लिए फिल्म फैसिलिटेशन सेल (FFC) बनाया है। इसके जरिए फिल्ममेकर्स सिंगल विंडो सिस्टम से शूटिंग की अनुमति ले सकते हैं। सरकार की कोशिश है कि तय प्रक्रिया के तहत 15 दिनों के अंदर शूटिंग की परमिशन मिल जाए।



मध्य प्रदेश सरकार फिल्ममेकर्स को आर्थिक मदद भी देती है। प्रदेश की फिल्म पर्यटन नीति 2025 के तहत नियमों और शर्तों को पूरा करने वाली फिल्मों को अधिकतम 2 करोड़ रुपये या फिल्म के कुल बजट का 25 फीसदी तक की मदद मिल सकती है। इससे फिल्म बनाने का खर्च कम करने में मदद मिलती है।

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