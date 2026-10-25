{"_id":"6add982cd9d1b1275a0e71f8","slug":"dhurandhar-taiwan-s-ambassador-mumin-chen-praises-ranveer-singh-s-movie-aamir-khan-shahrukh-khan-2026-10-25","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"धुरंधर: रणवीर सिंह की फिल्म के मुरीद हुए ताइवान के प्रतिनिधि मुमिन चेन, आमिर खान को लेकर भी कही बड़ी बात","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने भारतीय दर्शकों के साथ-साथ विदेशों में भी अपनी खास पहचान बनाई है। अब भारत में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के प्रतिनिधि मुमिन चेन ने भी इस फिल्म की जमकर तारीफ की है। उन्होंने 'धुरंधर' को पिछले साल देखी गई सबसे शानदार भारतीय फिल्म बताया है। इसके अलावा उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान और शाहरुख खान की भी तारीफ की।

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'धुरंधर' को लेकर क्या बोले मुमिन चेन?

नई दिल्ली में आयोजित ताइवान फिल्म फेस्टिवल के दौरान एएनआई से बातचीत में मुमिन चेन ने भारतीय फिल्मों को लेकर अपनी पसंद बताई। उन्होंने कहा कि उन्हें खासतौर पर राजनीतिक विषयों पर बनी फिल्में देखना पसंद है।



मुमिन चेन ने कहा, 'मैं राजनीति विज्ञान का प्रोफेसर भी हूं और फिलहाल एक राजदूत के तौर पर काम कर रहा हूं। इसलिए मैं भारत में राजनीतिक विषयों पर बनी कई फिल्में देखता हूं। पिछले साल मैंने जितनी भी भारतीय फिल्में देखीं, उनमें सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली फिल्म 'धुरंधर' थी।'

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आमिर खान की फिल्मों के भी हैं दीवाने

मुमिन चेन ने बातचीत के दौरान बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने आमिर को एक बेहतरीन अभिनेता और फिल्म निर्माता बताया। चेन ने कहा कि वह आमिर खान की फिल्में उनके शुरुआती करियर से देखते आ रहे हैं।



उन्होंने कहा, 'भारतीय अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं की बात करूं तो मुझे आमिर खान काफी प्रभावित करते हैं। मैं उनकी फिल्में तब से देख रहा हूं, जब वह युवा थे। वह भारतीय समाज और उससे जुड़े कई गंभीर मुद्दों पर बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं।'

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